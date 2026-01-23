прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.75

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Металлург» 24 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В таблице Востока «Магнитка» закрепилась на 1-й строчке с 76 очками на счету. На 8 турнирных баллов уральцы опережают 2-й «Ак Барс».

Последние матчи: После рекордной победы над «Сочи» 14 января в родных стенах (9:0) «Металлург» Мг провел короткий выезд на Дальний Восток.

В гостевой серии команда Андрея Разина ярко обыграла «Адмирал» (8:4) и «Амур» (4:3). В последовавшей встрече на домашней площадке южноуральцы сенсационно уступили «Сибири» (1:2).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: «Металлург» Мг демонстрирует шикарную форму, тогда как недавнее поражение от «Сибири» воспринимает как «полезный опыт перед плей-офф».

Прогнозы и ставки на КХЛ

До игры с новосибирцами на домашнем льду команда Андрея Разина одержала восемь побед кряду. На этом отрезке «Магнитка» забрасывала 4 шайбы и более в семи матчах.

«Амур»

Турнирное положение: После 47 матчей «Амур» находится на 9-й строчке Восточной конференции с 39 очками на балансе. От зоны Кубка хабаровчан отделяют 4 балла.

Последние матчи: Во второй половине января «Амур» провел три матча в Хабаровске. В двух встречах кряду дальневосточники уступили «Ак Барсу» (3:5, 0:3).

В последней игре коллектив Александра Андриевского навязал плотную борьбу «Металлургу» Мг, однако, несмотря на самоотдачу, поплыл в конце и понес потери (3:4).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» находится в ужасной форме: команда потеряла позиции в зоне плей-офф и в 2026 году остается без единой победы в активе.

В семи предыдущих встречах коллектив Александра Андриевского заработал всего 1 зачетный балл, тогда как на дистанции является вторым с конца клубом на Востоке по результативности.

Статистика для ставок

«Амур» потерпел 4 поражения в 5 последних гостевых матчах

«Металлург» Мг победил в 6 личных встречах из 8 последних

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 6.13, победа «Амура» — в 6.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Команда Андрея Разина демонстрирует исключительную по силе и содержанию игру. В условиях пиковой продуктивности «Металлург» Мг является безусловным фаворитом, который на домашнем льду не заметит соперника, переживающего глубокий спад.

1.75 «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Металлург Мг — Амур принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 1.75.

Прогноз: Игра в защите остается одной из наиболее острых проблем «Амура», что в контексте встречи с самой забивной командой Лиги не добавляет оптимизма.

1.73 Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Металлург Мг — Амур позволит вывести на карту выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 за 1.73.