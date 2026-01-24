В субботу, 24 января, магнитогорский «Металлург» примет хабаровский «Амур» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14:20 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

14:10 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Вячеслав Шувалов из Москвы.

Стартовые составы команд

Старттовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Набоков, Маклюков — Пресс, Канцеров — Исхаков — Силантьев; Яковлев — Орехов, Михайлис — Барак — Толчинский; Хабаров — Минулин, Ткачев — Козлов — Федоров; Паливко, Коротков — Джонсон — Коробкин; Петунин.

Стартовый состав «Амура» Телеграм ХК «Амур»

«Амур»: Дорожко, Мищенко — Евсеев, Юртайкин — Гальченюк — Ли; Дыбленко — Соловьев, Лихачев — Броадхерст — Свечников; Воронков — Рыков, Слепец — Шварев — Филатьев; Ураков — Грачев — Петьков; Крутов.

«Металлург»

В таблице Востока «Магнитка» закрепилась на 1-й строчке с 76 очками на счету. На 8 турнирных баллов уральцы опережают 2-й «Ак Барс». После рекордной победы над «Сочи» 14 января в родных стенах (9:0) «Металлург» Мг провел короткий выезд на Дальний Восток. В гостевой серии команда Андрея Разина ярко обыграла «Адмирал» (8:4) и «Амур» (4:3). В последовавшей встрече на домашней площадке южноуральцы сенсационно уступили «Сибири» (1:2).

«Металлург» Мг демонстрирует шикарную форму, тогда как недавнее поражение от «Сибири» воспринимает как «полезный опыт перед плей-офф». До игры с новосибирцами на домашнем льду команда Андрея Разина одержала восемь побед кряду. На этом отрезке «Магнитка» забрасывала 4 шайбы и более в семи матчах. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Александр Сиряцкий.

«Амур»

После 47 матчей «Амур» находится на 9-й строчке Восточной конференции с 39 очками на балансе. От зоны Кубка хабаровчан отделяют 4 балла. Во второй половине января «Амур» провел три матча в Хабаровске. В двух встречах кряду дальневосточники уступили «Ак Барсу» (3:5, 0:3). В последней игре коллектив Александра Андриевского навязал плотную борьбу «Металлургу» Мг, однако, несмотря на самоотдачу, поплыл в конце и понес потери (3:4).

«Амур» находится в ужасной форме: команда потеряла позиции в зоне плей-офф и в 2026 году остается без единой победы в активе. В семи предыдущих встречах коллектив Александра Андриевского заработал всего 1 зачетный балл, тогда как на дистанции является вторым с конца клубом на Востоке по результативности. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Роман Абросимов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча в регулярном сезоне КХЛ. Оба раза в Хабаровске победил «Металлург», в ноябре 1:3, а 19 января 3:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 48 матчей. В 33 играх победил «Металлург» в основное время, в 7 «Амур». В овертаймах победа чаще оказывалась за хабаровчанами: 4 победы «Амура» и 3 у «Металлурга». В серии буллитов единственная победа у «Амура».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.75