В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия встретится с Латвией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 31 декабря. Начало матча — в 23:30 (мск).
Чехия
Турнирное положение: В трех турах Чехии удалось набрать 5 очков, с которыми команда находится на 3-м месте в группе B, на 2 пункта отставая от 3-й Финляндии.
Последние матчи: В стартовом матче чемпионата мира в Миннеаполисе сборная Чехии закусилась с Канадой, от которой потерпела поражение в игре с 12 голами (5:7).
Первую победу коллектив Патрика Аугусты одержал во встрече с Данией (7:2). В 3-м туре чехи взяли верх в упорном противостоянии с Финляндией (2:1, от).
Не сыграют: В составе Чехии кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Сборная Чехии выглядит неоднозначно, но в то же время ярко с точки зрения темпа игры и желания доминировать в наступательных фазах.
Команда уверенно движется в плей-офф, где попытается улучшить качество хоккея и дойти до этапа, дающего право бороться за медали. Для этого у чехов имеются необходимые тактические и кадровые ресурсы.
Латвия
Турнирное положение: В трех матчах Латвия заработала 4 очка и закрепилась на 4-м месте в группе, на 1 балл отставая от Чехии.
Последние матчи: В дебютном матче Латвия сотворила локальную сенсацию, сыграв вничью в основное время с Канадой, но уступив в овертайме (1:2, от).
За упорной встречей с «кленовыми» последовал колоссальный провал в игре с Финляндией (0:8), тогда как в матче против Дании подопечные Артиса Аболса зафиксировали первую победу (6:3).
Не сыграют: У Латвии нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Латвия проводит стандартный по своим взглядам групповой этап, в который раз избегая борьбы за выживание, но не имея предметных шансов на что-то весомое в раунде плей-офф.
Скромные по своему исполнительскому содержанию, латвийцы испытывают проблемы в атакующей фазе игры. Хоккей балтийцев продиктован низкой динамикой движения и слабым процентом реализации.
Статистика для ставок
- Чехия обыграла Латвию в 6 матчах из 7 на молодежном уровне
- В последнем официальном матче Латвия одержала победу со счетом 5:2
- В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 6.15, а победа Латвии — в 5.86.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6.5 — за 1.76.
Прогноз: Латвия при всех попытках играть смело и расчетливо не в состоянии бороться на равных с европейскими топ-сборными, которые после игры с Канадой уяснили, к чему может привести недооценка.
Ставка: Чехия победит с форой -2.5 за 1.97.
Прогноз: Предпочитая действовать агрессивно, команда Аугусты намерена захватить контроль над игрой и выйти на высокий показатель атакующей эффективности.
Ставка: Чехия забьет в каждом периоде за 2.07.