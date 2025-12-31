Чехия без особых проблем разберется с Латвией

прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.97

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия встретится с Латвией. Игра пройдет на «3М Арене в Мариуччи» 31 декабря. Начало матча — в 23:30 (мск).

Чехия

Турнирное положение: В трех турах Чехии удалось набрать 5 очков, с которыми команда находится на 3-м месте в группе B, на 2 пункта отставая от 3-й Финляндии.

Последние матчи: В стартовом матче чемпионата мира в Миннеаполисе сборная Чехии закусилась с Канадой, от которой потерпела поражение в игре с 12 голами (5:7).

Первую победу коллектив Патрика Аугусты одержал во встрече с Данией (7:2). В 3-м туре чехи взяли верх в упорном противостоянии с Финляндией (2:1, от).

Не сыграют: В составе Чехии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Сборная Чехии выглядит неоднозначно, но в то же время ярко с точки зрения темпа игры и желания доминировать в наступательных фазах.

Команда уверенно движется в плей-офф, где попытается улучшить качество хоккея и дойти до этапа, дающего право бороться за медали. Для этого у чехов имеются необходимые тактические и кадровые ресурсы.

Латвия

Турнирное положение: В трех матчах Латвия заработала 4 очка и закрепилась на 4-м месте в группе, на 1 балл отставая от Чехии.

Последние матчи: В дебютном матче Латвия сотворила локальную сенсацию, сыграв вничью в основное время с Канадой, но уступив в овертайме (1:2, от).

За упорной встречей с «кленовыми» последовал колоссальный провал в игре с Финляндией (0:8), тогда как в матче против Дании подопечные Артиса Аболса зафиксировали первую победу (6:3).

Не сыграют: У Латвии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Латвия проводит стандартный по своим взглядам групповой этап, в который раз избегая борьбы за выживание, но не имея предметных шансов на что-то весомое в раунде плей-офф.

Скромные по своему исполнительскому содержанию, латвийцы испытывают проблемы в атакующей фазе игры. Хоккей балтийцев продиктован низкой динамикой движения и слабым процентом реализации.

Статистика для ставок

Чехия обыграла Латвию в 6 матчах из 7 на молодежном уровне

В последнем официальном матче Латвия одержала победу со счетом 5:2

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 6.15, а победа Латвии — в 5.86.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6.5 — за 1.76.

Прогноз: Латвия при всех попытках играть смело и расчетливо не в состоянии бороться на равных с европейскими топ-сборными, которые после игры с Канадой уяснили, к чему может привести недооценка.

Ставка: Чехия победит с форой -2.5 за 1.97.

Прогноз: Предпочитая действовать агрессивно, команда Аугусты намерена захватить контроль над игрой и выйти на высокий показатель атакующей эффективности.

Ставка: Чехия забьет в каждом периоде за 2.07.