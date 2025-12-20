прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В 33 матчах «Нэшвилл» заработал 30 очков, с которыми затерялся на 16-м месте в таблице Западной конференции, по дополнительным пунктам отставая от «Сиэтла».

Последние матчи: Последнюю домашнюю победу — без учета результата встречи с «Торонто» — команда Эндрю Брюнетта установила 12 декабря в игре против «Сент-Луиса» (7:2).

На гостевой площадке «Нэшвилл» потерпел поражение от «Колорадо» (2:4), но прикончил «Блюз» (5:2). Вернувшись на свою арену, коллектив из Теннесси крупно проиграл «Каролине» (1:4).

Не сыграют: Джастин Бэррон, Оззи Вайсблатт, Джонатан Маршессо.

Состояние команды: В турнирном ключе «Нэшвилл» балансирует на грани катастрофы: команда отдаляется от плей-офф и едва ли сумеет вернуться в гонку в столь конкурентной среде.

Тем не менее по игре в последние недели подопечные Брюнетта показывают прогресс: на отрезке в одиннадцать матчей «хищники» добились семи побед, а на домашнем льду выиграли трижды в четырех встречах.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В активе «Рейнджерс» на момент написания 38 очков после 36 матчей. В таблице Востока звездный коллектив с Манхэттена занимает 11-е место, на 2 балла отставая от топ-8.

Последние матчи: В одном из последних домашних матчей на прошлой неделе «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» (5:4, от).

Следом в «Сквер Гарден» были зафиксированы поражения от «Анахайма» (1:4) и «Ванкувера» (0:3). В ходе недавнего выезда команда Майка Салливана взяла верх над «Сент-Луисом» (2:1, от).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Артемий Панарина.

Состояние команды: «Рейнджерс» проводят слабый по исполнению сезон и лишь надеются на возможность прорваться в кубковую зону, не располагая реальными шансами зацепиться за что-то большее.

На текущем отрезке команда Майка Салливана имеет беднейший на Востоке показатель по заброшенным шайбам, а в семи последних встречах ньюйоркцы потерпели пять поражений.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» обыграли «Нэшвилл» в 3 встречах из 4 последних

«Рейнджерс» забивали 4 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 личных встречах из последних 5 команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.57, победа «Рейнджерс» — в 2.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: В неудачном для себя сезоне «Рейнджерс» — при всех проблемах — показывают местами качественную игру в гостях, в том числе и против соперников уровня «Нэшвилла», который прописался в числе аутсайдеров Запада.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.90.

Прогноз: «Рейнджерс» остаются командой с ограниченным наступательным потенциалом, поэтому на «Бриджстоун Арене» мы увидим попытки сыграть в более сдержанном ключе, с выходящей на передний план обороной.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.91.