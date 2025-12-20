Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 20 декабря.

«Флорида» — «Каролина» — 4:3 Б

В составе хозяев шайбы в основное время забрасывали Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. За «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, еще гол забил Джордан Стаал. Также два ассиста у Андрея Свечникова. Теперь у него 22 (7+15) очка в 34 матчах сезона.

Победный буллит на счету Эвана Родригеса.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Флорида» одержала 4-ю победу подряд и с 40 очками в 34 матчах занимает 6-е место на «Востоке». «Каролина» лидирует с 47 очками в 34 играх.

«Айлендерс» — «Ванкувер» — 1:4

У «Кэнакс» хет-трик сделал Кифер Шервуд, еще одна шайба у Давида Кампфа. У островитян автором единственной шайбы стал Андерс Ли.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» одержал 3-ю победу кряду и с 31 очком в 34 играх идет на 14-й строчке в Западной конференции. «Айлендерс» занимают 4-ю строчку в Восточной конференции — 41 очко в 35 играх.

«Колорадо» — «Виннипег» — 3:2

У «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Брент Бернс, Мартин Нечас и Паркер Келли. У «Джетс» отличились Морган Бэррон и Марк Шайфли.

Форвард хозяев Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 25 играх сезона.

«Колорадо» набрал 57 очков в 34 матчах и лидирует в Западной конференции. «Виннипег» идет на 11-й строчке 32 очка в 34 играх.

«Юта» — «Нью-Джерси» — 1:2

Единственную шайбу в составе хозяев забросил российский нападающий Даниил Бут, который стал для него первым в карьере в НХЛ. Сейчас у 20-летнего россиянина 3 (1+2) очка в 10 играх.

У «Дэвилз» голами отметились Коннор Браун и Стефан Ноесен.

«Нью-Джерси» набрал 41 очко в 35 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 37 играх.

«Анахайм» — «Даллас» — 3:8

У гостей 3 (2+1) очка набрал Джейсон Робертсон. Один гол забил Илья Любушкин. На счету 31-летнего россиянина 6 (0+6) очков в 25 матчах сезона-2025/26. У хозяев шайбы забросили Райан Полинг, Микаэль Гранлунд и Беккетт Сеннеке.

«Даллас» одержал третью победу. «Старз» набрали 53 очков и занимают 2-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 42 очками — на 5-й строчке.