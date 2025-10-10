«Флорида» на классе разберется с «Филадельфией»

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 10 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск).

«Флорида»

Турнирное положение: В рамках последнего регулярного чемпионата «Флорида» оказалась 3-й в дивизионе, набрав 98 очков. Подобная динамика не помешала команде пробиться в финал и взять второй за 2 года Кубок Стэнли.

Последние матчи: В первой встрече нового сезона команда Пола Мориса принимала «Чикаго» и при своих болельщиках добилась волевой победы (3:2).

На этапе контрольных матчей «Флорида» допустила 4 неудачи в 7 встречах, включая 2 игры кряду против «Тампы-Бэй» (2:3, 2:5). Однако в рамках третьей попытки «Пантерз» нанесли «Болтс» сокрушительное поражение (7:0).

Не сыграют: Александр Барков, Томаш Ночек, Мэттью Ткачак.

Состояние команды: «Флорида» входит в сезон в статусе двукратного чемпиона, но вместе с тем вынуждена перестраиваться на фоне кадровых потерь и высокой физической нагрузки последних лет.

На дистанции «Пантерз» по-прежнему нацелены на игру первым номером за счет интенсивного темпа и агрессии в чужой зоне. Сохранив основную ударную силу, «Флорида» продолжает полагаться на отлаженную взаимосвязь и высокий уровень самоотдачи.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Регулярный сезон 2024/25 «Филадельфия» завершила на 8-й позиции в таблице Столичного дивизиона, набрав всего 76 очков.

Последние матчи: Предсезонный лагерь команды Рика Токкета состоял из 7 матчей, в 4-х из которых «Флайерз» проиграли. Одну из редких побед «Филли» одержала в недавней встрече с «Бостоном» (3:2, бул.).

В одном из последних контрольных матчей «Филадельфия» на своем льду не справилась с «Айлендерс» (3:4), в то время как следующей попыткой в игре с «Нью-Джерси» распорядилась удачно (4:3, бул.).

Не сыграют: Райан Эллис, Расмус Ристолайнен, Кэмерон Йорк.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Филадельфия» относится к категории команд, вошедших в этап переосмысления — в Пенсильвании устали обходиться без плей-офф и причисляться к аутсайдерам.

Летом «Флайерз» задали курс на перестройку, делая ставку на подрастающих звезд. В надежде на прорыв молодых исполнителей «Филадельфия» готовится к содержательной борьбе даже в условиях недостаточной глубины.

Статистика для ставок

В 5 личных встречах из 8 последних победу одержала «Филадельфия»

В 4 последних личных встречах «Флорида» забивала 3 и более голов

В 3 последних личных встречах в гостях «Филадельфия» не проигрывала в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.62, а победа «Филадельфии» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: В непростых для себя условиях «Флорида» все равно видится фаворитом домашней игры с «Филадельфией», которая под воздействием тактически безупречной команды может не справиться со своими задачами атакующего плана.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.92.

Прогноз: В предыдущем сезоне «Филадельфия» была одной из худших команд лиги по надежности в защите. В межсезонье команда наверняка попыталась это выправить, но большую часть проблем, вероятно, придется решать уже по ходу регулярки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.74.