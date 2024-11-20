В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Сибирь». Игра пройдет 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Запада с 35-ю баллами в копилке после 27-и матчей. «Динамо» отстает от 2-й строчки на 4 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» обыграли «Трактор» со счетом 4:3 по буллитам, упустив преимущество по ходу матча. До этого «Динамо» одолело «Сибирь» (2:1).

В последних 5-и встречах «бело-голубые» проиграли только «Ладе» (2:3) и 4 раза победили. За этот период «Динамо» обыграло «Авангард» (5:3) и «Витязь» со счетом 4:3.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Динамо» преодолело кризис и теперь будет пытаться зайти в топ-3 Запада. В последнее время «бело-голубые» играют очень мощно, обыгрывая сильных соперников.

В «Динамо» как всегда стабилен Никита Гусев, который выполняет план очка за игру. Также, в стане «бело-голубых» проснулся Макс Комтуа, который начал давать результат.

«Динамо» вполне может воспользоваться кризисом «Сибири». В последней очной встрече 15-го ноября «бело-голубые» уже обыгрывали этого соперника на чужой площадке.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции Востока с 23 очками в активе. «Сибирь» отстает от зоны плей-офф лишь на 1 балл, хотя и «Авангард» (10-е место) наступает на пятки.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда Вадима Епанчинцева проиграла тому же московскому «Динамо» (1:2), а до этого «Сибирь» уступил СКА (0:1 Б).

У «Сибири» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда также уступила «Металлургу Мг» (1:4) и «Салавату Юлаеву» (2:3 Б).

Состояние команды: «Сибирь» продолжает катиться вниз, команда выиграла всего 2 матча из последних 12-и. Главный тренер Вадим Епанчинцев заверил, что команда выберется из этой ямы.

К тому же, в состав «Сибири» должен вернуться ключевой форвард Тейлор Бек, который восстанавливался после травмы. Этот нападающий точно должен помочь команде выбраться из кризиса.

Пока что «Сибирь» не выглядит той командой, которая точно будет играть в плей-офф. Несмотря на это, у подопечных Епанчинцева есть потенциал, мастера в атаке точно есть.

Статистика для ставок

«Динамо» проиграло только 1 раз в последних 5-и встречах

В последних 12-и матчах «Сибирь» выиграла всего 2 матча

В последних 3-х очных встречах «Динамо» дважды обыгрывало «Сибирь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 4.20.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.35 и 1.55 соответственно.

Прогноз: «Динамо» может сыграть также аккуратно в обороне, как в прошедшей встрече.

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.15.

Прогноз: «Динамо» все-таки снова победит «Сибирь». «Бело-голубые» сейчас на ходу, а у подопечных Епанчинцева — кризис.

Ставка: Победа «Динамо» за 1.70.