ЦСКА
Турнирное положение: У ЦСКА есть сложности с игрой и результатом, поскольку московская дружина занимает лишь шестое место в таблице своей конференции.
Последние матчи: Два последних матча ЦСКА проиграл. Поэтому Воробьеву стоит задуматься над жизнеспособностью схемы игры своего клуба.
Травмированные игроки: Ярош и Уильямс продолжают находиться вне игры, поэтому ЦСКА придется обходиться без них в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Матч против «Витязя» крайне важен с точки зрения оценки атакующего потенциала московского клуба. Вполне вероятно, что гости уедут с разгромным поражением.
«Витязь»
Турнирное положение: Тертышный и его «Витязь», временами, довольно прилично смотрится, но это разовые вспышки, которые пока что тянут предпоследнее место на Западе.
Последние матчи: В двух последних матчах у «Витязя» шансов на успех не было никаких, поскольку удалось забросить всего две шайбы за 120 минут игрового времени.
Травмированные игроки: У «Витязя» проблем с травмированными игроками ещё больше, чем у ЦСКА, поскольку в предстоящем поединке не смогут принять участие Галузин, Стюарт и Ващенко.
Общий тонус клуба: С ЦСКА будет очень сложно, но гости не будут играть без надежды на какие-нибудь очки.
Статистика для ставок
- «Витязь» выиграл у ЦСКА последний матч на его территории
- В пяти последних очных встречах подмосковная команда не забрасывала больше двух шайб за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.38, на ничью — 5.60, на гостей — 6.30.
Прогноз: У гостей не хватит ресурса, чтобы одолеть ЦСКА
- 1.73Трактор — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.30Сибирь — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 1.90Северсталь — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Хозяева вдоволь порезвятся в предстоящем подинке
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.12.