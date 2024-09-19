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    ЦСКА одержит уверенную победу?

    ЦСКА — Витязь: ставка и прогноз, новости. 19.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Витязь»
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: У ЦСКА есть сложности с игрой и результатом, поскольку московская дружина занимает лишь шестое место в таблице своей конференции.

    Последние матчи: Два последних матча ЦСКА проиграл. Поэтому Воробьеву стоит задуматься над жизнеспособностью схемы игры своего клуба.

    Травмированные игроки: Ярош и Уильямс продолжают находиться вне игры, поэтому ЦСКА придется обходиться без них в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Матч против «Витязя» крайне важен с точки зрения оценки атакующего потенциала московского клуба. Вполне вероятно, что гости уедут с разгромным поражением.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Тертышный и его «Витязь», временами, довольно прилично смотрится, но это разовые вспышки, которые пока что тянут предпоследнее место на Западе.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В двух последних матчах у «Витязя» шансов на успех не было никаких, поскольку удалось забросить всего две шайбы за 120 минут игрового времени.

    Травмированные игроки: У «Витязя» проблем с травмированными игроками ещё больше, чем у ЦСКА, поскольку в предстоящем поединке не смогут принять участие Галузин, Стюарт и Ващенко.

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    Общий тонус клуба: С ЦСКА будет очень сложно, но гости не будут играть без надежды на какие-нибудь очки.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» выиграл у ЦСКА последний матч на его территории

    • В пяти последних очных встречах подмосковная команда не забрасывала больше двух шайб за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.38, на ничью — 5.60, на гостей — 6.30.

    Прогноз: У гостей не хватит ресурса, чтобы одолеть ЦСКА

    Альтернативный прогноз: Хозяева вдоволь порезвятся в предстоящем подинке

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.12.

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