В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: По ходу регулярного сезона белорусский представитель чемпионата прописался на восьмой строчке в таблице Запада и с уверенностью ждал своего шанса в плей-офф.

Последние матчи: Серия с московским «Динамо» на фоне общей формы соперника не сулила минчанам ничего хорошего. Ситуация усугубилась после двух поражений на старте (1:4, 3:4).

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Однако рассыпаться и безвольно отдавать серию «Динамо» Минск не стало: в следующей встрече — первой на домашнем льду — шайбы Горбунова и Меркли (дубль), а также 34 спасения Колосова позволили состояться победе (3:1).

Эту игру можно назвать отправной точкой в дальнейшем переломе. И хоть четвертый матч серии закончился поражением (2:3 ОТ), команда Дмитрия Квартальнова не разочаровала своим выступлением.

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Лишив себя права на ошибку, белорусы выдали очередной убедительный матч, в котором удалось отыграться и вонзить победную шайбу во втором овертайме усилиями того же Меркли (2:1 ОТ). Так, разрыв в серии сократился до одной победы — 3:2 в пользу москвичей.

Не сыграют: Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов не сыграют в Минске.

Состояние команды: На «ВТБ Арене» минчане, добившись тяжелейшей победы, доказали, что в этой серии для них не все потеряно. Безусловно, на домашнем катке их шансы становятся выше с психологической точки зрения, в то время как физика и выносливость могут подвести.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московская команда набрала 98 очков, благодаря которым завоевала Кубок Континента. Так, на 3 балла столичный клуб обошел СКА — главного прямого конкурента на финише регулярки.

Последние матчи: Будучи непоколебимым предматчевым фаворитом, «Динамо» Москва — на правах команды первого эшелона — добилось двух побед в дебюте противостояния.

И если в матче, который закончился разгромом (4:1) все прошло спокойно, то во второй встрече (4:3) пришлось проявлять морально-волевой характер и сокращать разрыв в две шайбы.

Но в первой игре в Минске «Динамо» Москва повезло меньше: нанеся в створ ворот 35 бросков (на 10 больше, чем у соперника), команда показала слабую реализацию (2,86%) и потерпела поражение (1:3).

Во второй гостевой встрече легче не было: команде Алексея Кудашова снова досталась роль отыгрывающейся, а сам матч перевалил за черту основного времени. В который раз спасителем москвичей стал Рашевский, забросив победную шайбу в овертайме (3:2 ОТ).

К их сожалению, решить исход серии на домашнем льду не вышло. Очередная упорная игра продлилась два овертайма, а последний гол хозяева пропустили на временном отрезке 20:49 (1:2 ОТ).

Не сыграют: Никита Гусев пропустит матч из-за травмы.

Состояние команды: Московская команда понимает, что это противостояние явно затянулось. Однако соперник, которому не оставляли особых шансов перед началом Кубка, наотрез отказывается уступать, заставляя фаворита расходовать дополнительные силовые ресурсы.

Статистика для ставок

Победой «Динамо» Москва закончились пять матчей в гостях из последних шести

Только в одной встрече на «Минск-Арене» из пяти предыдущих общая результативность преодолевала барьер в 5 голов.

В трех предыдущих очных матчах тотал ограничивался 4 заброшенными шайбами в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 3.75, а победа «Динамо» Москва — в 2.45.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: Первый кубковый раунд для сильнейшей команды лиги пошел не по плану, зато Минск уже может считать кампанию достойной, хотя наверняка команда сейчас находится на кураже и готова замахнуться на большее.

Однако заигрываться с фаворитом она не станет и отдаст предпочтение более сдержанной модели игры.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.05.

Прогноз: Несмотря на трудности по ходу 1/8, команда Кудашова остается той, от кого зависит итог серии, поэтому в Минске она сделает все, чтобы снять все вопросы и не доводить дело до седьмой игры.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.80.