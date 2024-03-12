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    В Минске соперники рисковать не будут

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 12 марта 2024 года

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    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва
    В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12 Марта 2024 года
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: По ходу регулярного сезона белорусский представитель чемпионата прописался на восьмой строчке в таблице Запада и с уверенностью ждал своего шанса в плей-офф.

    Последние матчи: Серия с московским «Динамо» на фоне общей формы соперника не сулила минчанам ничего хорошего. Ситуация усугубилась после двух поражений на старте (1:4, 3:4).

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    Однако рассыпаться и безвольно отдавать серию «Динамо» Минск не стало: в следующей встрече — первой на домашнем льду — шайбы Горбунова и Меркли (дубль), а также 34 спасения Колосова позволили состояться победе (3:1).

    Эту игру можно назвать отправной точкой в дальнейшем переломе. И хоть четвертый матч серии закончился поражением (2:3 ОТ), команда Дмитрия Квартальнова не разочаровала своим выступлением.

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    Лишив себя права на ошибку, белорусы выдали очередной убедительный матч, в котором удалось отыграться и вонзить победную шайбу во втором овертайме усилиями того же Меркли (2:1 ОТ). Так, разрыв в серии сократился до одной победы — 3:2 в пользу москвичей.

    Не сыграют: Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов не сыграют в Минске.

    Состояние команды: На «ВТБ Арене» минчане, добившись тяжелейшей победы, доказали, что в этой серии для них не все потеряно. Безусловно, на домашнем катке их шансы становятся выше с психологической точки зрения, в то время как физика и выносливость могут подвести.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Московская команда набрала 98 очков, благодаря которым завоевала Кубок Континента. Так, на 3 балла столичный клуб обошел СКА — главного прямого конкурента на финише регулярки.

    Последние матчи: Будучи непоколебимым предматчевым фаворитом, «Динамо» Москва — на правах команды первого эшелона — добилось двух побед в дебюте противостояния.

    И если в матче, который закончился разгромом (4:1) все прошло спокойно, то во второй встрече (4:3) пришлось проявлять морально-волевой характер и сокращать разрыв в две шайбы.

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    • Но в первой игре в Минске «Динамо» Москва повезло меньше: нанеся в створ ворот 35 бросков (на 10 больше, чем у соперника), команда показала слабую реализацию (2,86%) и потерпела поражение (1:3).

    Во второй гостевой встрече легче не было: команде Алексея Кудашова снова досталась роль отыгрывающейся, а сам матч перевалил за черту основного времени. В который раз спасителем москвичей стал Рашевский, забросив победную шайбу в овертайме (3:2 ОТ).

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    К их сожалению, решить исход серии на домашнем льду не вышло. Очередная упорная игра продлилась два овертайма, а последний гол хозяева пропустили на временном отрезке 20:49 (1:2 ОТ).

    Не сыграют: Никита Гусев пропустит матч из-за травмы.

    Состояние команды: Московская команда понимает, что это противостояние явно затянулось. Однако соперник, которому не оставляли особых шансов перед началом Кубка, наотрез отказывается уступать, заставляя фаворита расходовать дополнительные силовые ресурсы.

    Статистика для ставок

    • Победой «Динамо» Москва закончились пять матчей в гостях из последних шести

    • Только в одной встрече на «Минск-Арене» из пяти предыдущих общая результативность преодолевала барьер в 5 голов.

    • В трех предыдущих очных матчах тотал ограничивался 4 заброшенными шайбами в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 3.75, а победа «Динамо» Москва — в 2.45.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

    Прогноз: Первый кубковый раунд для сильнейшей команды лиги пошел не по плану, зато Минск уже может считать кампанию достойной, хотя наверняка команда сейчас находится на кураже и готова замахнуться на большее.

    Однако заигрываться с фаворитом она не станет и отдаст предпочтение более сдержанной модели игры.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.05.

    Прогноз: Несмотря на трудности по ходу 1/8, команда Кудашова остается той, от кого зависит итог серии, поэтому в Минске она сделает все, чтобы снять все вопросы и не доводить дело до седьмой игры.

    Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.05. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на хоккей. В Минске соперники рисковать не будут
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