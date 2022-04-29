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    Погонится ли «Вашингтон» за реваншем в Нью-Йорке?

    «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
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    Том Уилсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «UBS Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Айлендерс»

    Ньюйоркцы из Элмонта провели в регулярке 80 матчей, в которых выбили себе 82 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Айлс» закрепились на пятой позиции.

    В конце чемпионата «Айлендерс» снова начали топить самих себя частыми поражениями. А в период с 18 по 24 апреля «островитяне» пережили целую безвыигрышную серию, которая доросла пяти матчей.

    Во время упомянутого отрезка команда Барри Троца раздала очки «Торонто» (2:4), «Флориде» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (3:5), «Баффало» (2:5) и «Каролине» (2:5). На этом ужасы «Айлендерс» закончились.

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    Прервать серию поражений ньюйоркцам удалось действительно красиво — в выездной игре с «Вашингтоном». Во встрече с «Кэпиталз» парни Троца закинули четыре шайбы и закончили замес разгромом (4:1).

    «Вашингтон»

    Вашингтонские хоккеисты в 80 встречах сезона смогли затащить 100 очков. В Столичном дивизионе команда идет четвертой и отстает от третьего «Питтсбурга» всего на 1 балл.

    Последние результаты четко показывают, что у «Вашингтона» снова начались типичные американские горки. Сперва «Кэпс» оформят рабочую победу, а затем неожиданно отдадут очки какой-нибудь проблемной команде.

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    • В одном из последних матчей на чужом льду парни Питера Лавиолетта переиграли мощный «Колорадо» (3:2). А двумя днями позже они уступили лихорадящему «Вегасу» (3:4 ОТ).

    После выезда в Лас-Вегас «Вашингтон» в Финиксе тихонько приглушил «Аризону» (2:0). В двух матчах на своем льду столичные хоккеисты уступили «Торонто» (3:4 Б) и «Айлендерс» (1:4).

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Айлендерс» в их домашней игре букмекеры предлагают за 2.73, на ничью они дают коэффициент 4.48, а на победу «Вашингтона» — 2.23.

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    Прогноз

    Да, «Кэпиталз» уже давно обеспечили себе выход в плей-офф, но при этом они по-прежнему пытались разрывать соперников благодаря топовой атаке, но вот одним из неожиданных шлагбаумов оказался Нью-Йоркский клуб.

    У «Вашингтона» по-прежнему есть шанс закончить сезон в топ-3 дивизиона, правда, для этого было бы неплохо сперва достойно ответить ньюйоркцам на их площадке.

    Ставка

    Во втором очном матче кряду нападение столичной команды даже без Ови в составе засветится во всех ракурсах. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.92.

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    «Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на хоккей. Погонится ли «Вашингтон» за реваншем в Нью-Йорке?
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