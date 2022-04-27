НХЛ. «Тампа» разгромила «Коламбус», «Колорадо» обыграл «Сент-Луис», «Вашингтон» уступил «Айлендерс»

«Оттава» — «Нью-Джерси» 5:4 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нью-Джерси» — 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0) Голы: Шабо — 7 (бол., Ткачак, Штютцле), 19:43 — 1:0. Батерсон — 16 (Ткачак, Хэмоник), 20:11 — 2:0. Фут — 1 (Зеттерлунд, Уолш), 28:52 — 2:1. Штютцле — 21 (бол., Ткачак, Норрис), 36:41 — 3:1. Фут — 2 (Заха, Смит), 39:54 — 3:2. Штютцле — 22 (мен.), 46:34 — 4:2. Заха — 15 (Братт), 47:29 — 4:3. Шарангович — 24 (Сиверсон), 50:15 — 4:4. Батерсон — 17 (Штютцле, Браннстрем), 63:17 — 5:4Вратари: Форсберг — БлэквудШтраф: 4-6Броски: 34 (11+9+11+3) — 41 (13+14+14+0)

«Оттава» — «Нью-Джерси» 5:4 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:1

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во всех четырех голах своей команды, сделав три голевые передачи и забросив одну шайбу. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: Кучеров — 24 (Стэмкос, Пол), 1:37 — 1:0. Бьоркстранд — 26 (бол., Рословик, Веренски), 2:59 — 1:1. Стэмкос — 38 (бол., Кучеров, Хедман), 16:47 — 2:1. Стэмкос — 39 (Кучеров), 27:29 — 3:1. Палат — 18 (Кучеров, Стэмкос), 54:53 — 4:1Вратари: Василевский — МерзликинсШтраф: 6-4Броски: 32 (12+11+9) — 21 (8+7+6)

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:1

«Торонто» — «Детройт» 3:0

Дублем в составе победителей отметился нападающий Остон Мэттьюс. Российский защитник Илья Любушкин сделал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Мэттьюс — 59 (Спецца, Блэкуэлл), 35:48 — 1:0. Таварес — 27 (Нюландер, Любушкин), 44:03 — 2:0. Мэттьюс — 60 (бол., Нюландер, Райлли), 45:49 — 3:0Вратари: Кэмпбелл — НедельковичШтраф: 6-4Броски: 36 (14+10+12) — 20 (7+8+5)

«Торонто» — «Детройт» 3:0

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

Игроки столичного клуба Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов отразил 22 броска. Александр Овечкин пропускал матч, ранее форвард получил травму.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Голы: Шири — 19 (Юханссон, Дженсен), 10:24 — 1:0. Пулок — 5 (бол., Беллоуз, Палмиери), 16:18 — 1:1. Добсон — 13 (бол., Бэйли, Барзал), 42:56 — 1:2. Сизикас — 10 (мен.), 48:42 — 1:3. Ли — 27, 55:17 — 1:4Вратари: Самсонов — СорокинШтраф: 4-8Броски: 33 (10+9+14) — 26 (13+5+8)

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

«Питтсбург» — «Эдмонтон» 1:5

В составе победителей четыре (1+3) очка набрал лучший бомбардир нынешнего сезона Коннор Макдэвид. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сыграл 20 минут и отметился четырьмя бросками по воротам соперника.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Голы: Бушар — 12 (Макдэвид, Кейн), 12:47 — 0:1. Картер — 19 (Мэтисон, Капанен), 25:23 — 1:1. Кейн — 22 (Ямамото, Макдэвид), 25:48 — 1:2. Хаймэн — 26 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 44:08 — 1:3. Макдэвид — 44 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 49:13 — 1:4. Кассиан — 6 (п.в., Кулак, Сиси), 58:26 — 1:5Вратари: Десмит (54:06 — 54:29, 54:47 — 57:43, 58:02 — 58:26) — СмитШтраф: 8-8Броски: 34 (7+17+10) — 42 (12+15+15)

«Питтсбург» — «Эдмонтон» 1:5

«Бостон» — «Флорида» 4:2

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Флорида» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) Голы: Форслинг — 10, 8:00 — 0:1. Хаула — 18 (Пастрняк, Холл), 16:18 — 1:1. Холл — 19 (Пастрняк), 16:24 — 2:1. Райнхарт — 32 (бол., Жиру, Дюклер), 19:59 — 2:2. Дебраск — 23 (Маршан, Бержерон), 24:59 — 3:2. Маршан — 32 (п.в., Бержерон), 56:55 — 4:2Вратари: Ульмарк — Бобровский (56:33 — 56:55, 58:24)Штраф: 8-10Броски: 38 (13+9+16) — 21 (11+7+3)

«Бостон» — «Флорида» 4:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 3:4

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Форвард по ходу матча получил повреждение. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 34 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Каролина» — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1) Голы: Трочек — 21 (Шей, Нидеррайтер), 27:05 — 0:1. Мартинук — 5 (Степан, Нечас), 33:48 — 0:2. Крайдер — 52 (Ватрано), 36:56 — 1:2. Терявяйнен — 21 (Трочек, Шей), 38:19 — 1:3. Ахо — 37 (Джарвис, Слэвин), 40:32 — 1:4. Труба — 10 (Миллер, Зибанежад), 53:12 — 2:4. Лафренье — 18 (Крайдер, Фокс), 58:58 — 3:4Вратари: Шестеркин (56:56 — 58:58, 59:22) — КочетковШтраф: 11-13Броски: 34 (11+12+11) — 36 (14+15+7)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 3:4

«Нэшвилл» — «Калгари» 4:5 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Калгари» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) Голы: Дюбе — 17 (бол., Баклунд, Андерссон), 4:02 — 0:1. Йоси — 22 (Томасино, Джохансен), 25:41 — 1:1. Дюшен — 42 (Гранлунд, Йоси), 28:08 — 2:1. Дюбе — 18 (Ярнкрок, Шилингтон), 33:14 — 2:2. Форсберг — 41 (бол., Дюшен, Гранлунд), 40:30 — 3:2. Хэнифин — 10 (Ритчи, Лучич), 42:03 — 3:3. Форсберг — 42 (бол., Гранлунд, Дюшен), 49:35 — 4:3. Ткачак — 41 (Хэнифин, Годро), 59:59 — 4:4. Линдхольм — 41 (Андерссон, Годро), 62:01 — 4:5Вратари: Сарос (Риттих, 53:28) — Владарж (59:13 — 59:59)Штраф: 26-30Броски: 23 (6+7+9+1) — 38 (9+12+13+4)

«Нэшвилл» — «Калгари» 4:5 ОТ

«Миннесота» — «Аризона» 3:5

В составе «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи. Результативная серия форварда теперь составляет пять матчей кряду. Всего в 79 матчах сезона на его счету 105 (45+60) очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» — 3:5 (1:0, 0:1, 2:4) Голы: Хартман — 33 (Болди, Капризов), 11:05 — 1:0. Строльман — 7 (Шмальц, Хейтон), 38:15 — 1:1. Макбэйн — 1 (Строльман, Гостисбеер), 40:20 — 1:2. Руссель — 4 (Гостисбеер, Кессел), 42:56 — 1:3. Эрикссон Эк — 26 (Фолиньо, Капризов), 44:51 — 2:3. Фолиньо — 23 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 45:15 — 3:3. Бойд — 15 (бол., Гостисбеер, Хейтон), 50:22 — 3:4. Кессел — 8 (п.в., Шмальц), 58:41 — 3:5Вратари: Флери (57:24 — 58:41, 58:53) — ВеймелкаШтраф: 18-12Броски: 38 (8+11+19) — 26 (8+10+8)

«Миннесота» — «Аризона» 3:5

«Даллас» — «Вегас» 3:2 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Вегас» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Каррье — 9 (Макнэбб), 19:11 — 0:1. Робертсон — 39 (Харли, Хинтц), 33:31 — 1:1. Стивенсон — 21 (бол., Стоун, Айкел), 39:56 — 1:2. Робертсон — 40 (Клингберг, Павелски), 43:13 — 2:2Победный буллит: ХейсканенВратари: Эттингер — ТомпсонШтраф: 4-4Броски: 30 (8+10+10+2) — 35 (8+12+14+1)

«Даллас» — «Вегас» 3:2 Б

«Колорадо» — «Сент-Луис» 5:3

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) Голы: Ничушкин — 25 (Маккиннон), 22:38 — 1:0. Э. Джонсон — 8 (Комфер, Ньюхук), 24:49 — 2:0. Мэнсон — 6 (Ньюхук, Жирар), 28:03 — 3:0. Саад — 24 (бол., Кайру, О`Райлли), 33:01 — 3:1. Лехконен — 18 (Ничушкин), 40:09 — 4:1. О`Райлли — 18 (Кайру, Крюг), 55:45 — 4:2. О`Райлли — 19 (Бучневич, Кайру), 56:49 — 4:3. Кадри — 27 (п.в., Комфер), 59:13 — 5:3Вратари: Кемпер — Биннингтон (56:01 — 56:49, 57:35 — 59:13)Штраф: 8-6Броски: 34 (11+12+11) — 31 (11+5+15)

«Колорадо» — «Сент-Луис» 5:3

«Ванкувер» — «Сиэтл» 5:2

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 2:5