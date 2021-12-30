В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 30 декабря. Начало запланировано на 03:00 мск. Канада U20 — Германия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада U20

На домашнем чемпионате мира канадская молодежь стартовала бодро. Она оформила две победы и оказалась первой в группе A с 6 баллами на счету и голевой разницей — 17:5.

В дебютной встрече на МЧМ-2022 Канада U20 билась за 3 очка с Чехией, которая доставила «кленовым» немало проблем. Канадцам пришлось отыгрываться, а победу вырывать во втором и третьем периодах — 6:3.

Разумеется, за час игры парни Дэйва Кэмерона превзошли чехов по броскам в створ, а извлечь выгоду из моментов канадцам трижды удалось в большинстве.

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Следующий поединок североамериканская банда провела с Австрией. В этом матче канадцы поиздевались над слабейшим представителем МЧМ, закинув 11 шайб за 60 минут (11:2).

Германия U20

В активе сборной Германии одно поражение и победа, вырванная в овертайме. В турнирной таблице группы A «орлята» находятся на третьем месте с 2 очками в запасе.

Дебютную встречу Германия U20 провела против Финляндии. В первой половине второго периода немцы шли ровно (1:1), но затем пропустили пару голов от финнов и сравняться больше не смогли — 1:3.

Следующий поединок парни Тобиаса Абштрайтера скатали с Чехией. В этом матче в составе бундестим блеснул форвард Александр Бланк, который забил гол во втором периоде, а затем принес победу в овертайме (2:1).

В игре с Чехией хоккеисты Германии нанесли 32 броска в створ ворот, но показали средненький процент реализации — 6.25%, зато в обороне ребята Абштрайтера отыграли отлично, отбив 97.5% угроз соперников.

Коэффициенты

Букмекеры охотно верят в Канаду, давая на ее победу мизерный коэффициент 1.01, вероятность ничейного результата — 29.0, а победа Германии оценивается в 38.0

Прогноз

Нет сомнений в том, что хозяева турнира захватят очередные три балла и проведут «верховую» встречу. Но при этом даже в матчах с аутсайдерами на этом МЧМ «кленовые» пропускали минимум двушку .

Ставка

Почему бы коллективу Абштрайтера тоже не попробовать забросить одну-две шайбы? Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Германии больше 1 за 2.50.