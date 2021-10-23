В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 23 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В четырех играх нового сезона техасская команда заработала 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась шестой.

Дебютную встречу НХЛ 2021/22 «Даллас» провел в Нью-Йорке, где разделался с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). А во втором матче «Старз» потерпели поражение от «Бостона» (1:3).

Далее в Канаде подопечные Рика Боунесса не смогли справиться с «Оттавой» (2:3). В своем последнем матче «шерифы» припечатали «Питтсбург» (2:1 Б).

Все прогнозы на НХЛ

В прошлом сезоне техасская банда не попала даже в плей-офф. В 56 играх регулярки она взяла 60 очков и оказалась пятой в Центральном дивизионе.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская команда провела в чемпионате три встречи, после которых на ее счету оказались 2 балла. В рейтинге Западной конференции она занимает девятое место.

На старте сезона «Лос-Анджелес» принимал «Вегас» в «Стейплс Центре». В этом поединке «Кингз» проехались по «Голден Найтс», отгрузив тем 6 голов (6:2).

После дуэли с соперниками из Невады подопечные Тодда Маклеллана пережили два поражения. Уступили «монархи» «Миннесоте» (2:3) и «Нэшвиллу» (1:2).

Прошлый сезон «Лос-Анджелес» провалил. В 56 встречах регулярного первенства «Кингз» сумели заработать всего 49 баллов, что сделало их шестыми в Западном дивизионе.

Прогноз и ставка

Победа «Далласа» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.01.

В предстоящем матче «Даллас», который до этого навел шороху в Питтсбурге, будет биться за вторую победу кряду в поединке с «Кингз», проигравшими два матча из трех .

В очных встречах клуб из Калифорнии не так часто кладет в сетку техасцев пачку голов. В пяти последних играх такое случилось всего раз. В грядущем матче для «Старз» все должно сложиться удачно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» меньше 2.5 за 1.87.