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    Хоккеисты из Лос-Анджелеса проведут удачную встречу в Техасе?

    «Даллас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч НХЛ 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес»
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    Дрю Даути
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 23 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Даллас»

    В четырех играх нового сезона техасская команда заработала 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась шестой.

    Дебютную встречу НХЛ 2021/22 «Даллас» провел в Нью-Йорке, где разделался с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). А во втором матче «Старз» потерпели поражение от «Бостона» (1:3).

    Далее в Канаде подопечные Рика Боунесса не смогли справиться с «Оттавой» (2:3). В своем последнем матче «шерифы» припечатали «Питтсбург» (2:1 Б).

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    В прошлом сезоне техасская банда не попала даже в плей-офф. В 56 играх регулярки она взяла 60 очков и оказалась пятой в Центральном дивизионе.

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская команда провела в чемпионате три встречи, после которых на ее счету оказались 2 балла. В рейтинге Западной конференции она занимает девятое место.

    На старте сезона «Лос-Анджелес» принимал «Вегас» в «Стейплс Центре». В этом поединке «Кингз» проехались по «Голден Найтс», отгрузив тем 6 голов (6:2).

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    • После дуэли с соперниками из Невады подопечные Тодда Маклеллана пережили два поражения. Уступили «монархи» «Миннесоте» (2:3) и «Нэшвиллу» (1:2).

    Прошлый сезон «Лос-Анджелес» провалил. В 56 встречах регулярного первенства «Кингз» сумели заработать всего 49 баллов, что сделало их шестыми в Западном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    Победа «Далласа» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.01.

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    В предстоящем матче «Даллас», который до этого навел шороху в Питтсбурге, будет биться за вторую победу кряду в поединке с «Кингз», проигравшими два матча из трех.

    В очных встречах клуб из Калифорнии не так часто кладет в сетку техасцев пачку голов. В пяти последних играх такое случилось всего раз. В грядущем матче для «Старз» все должно сложиться удачно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» меньше 2.5 за 1.87.

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    «Даллас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на хоккей. Хоккеисты из Лос-Анджелеса проведут удачную встречу в Техасе?
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