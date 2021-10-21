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    НХЛ. Голы Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас», «Филадельфия» забросила шесть шайб «Бостону»

    В ночь на 21 октября в регулярном чемпионата НХЛ прошли два матча

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    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Филадельфия» — «Бостон» 6:3

    В составе победителей дублем отметился Кэм Аткинсон. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сыграл 22 минуты 40 секунд и отметился девятью блоками.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Бостон» — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
    Голы: Аткинсон — 2 (Брассар, Браун), 8:08 — 1:0. Кулман — 1 (Фредерик, Носек), 16:48 — 1:1. Фараби — 3 (бол., Брассар, Эллис), 19:51 — 2:1. Лотон — 1 (ван Римсдайк, Яндл), 21:58 — 3:1. Холл — 1 (Макэвой), 28:38 — 3:2. Маршан — 3 (Пастрняк, Макэвой), 39:00 — 3:3. Аткинсон — 3 (Фараби), 40:58 — 4:3. Конекны — 3 (Кутюрье, Жиру), 51:17 — 5:3. Кутюрье — 1 (бол., п.в., Яндл), 59:01 — 6:3Вратари: Джонс — Суэймен (58:43 — 59:01)Штраф: 2-4Броски: 25 (7+10+8) — 40 (10+18+12)

    Для «Филадельфии» это вторая победа подряд, «Бостон» проиграл первую игру после победы в стартовом матче сезона.

    «Филадельфия» — «Бостон» 6:3

    «Вегас» — «Сент-Луис» 1:3

    Автором победного гола стал Владимир Тарасенко. Для россиянина это первый гол в сезоне. Также по голу забили Брэндон Саад и Иван Барбашев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Сент-Луис» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Карлссон — 1 (Смит, Мартинес), 8:17 — 1:0. Саад — 1 (Перрон, О`Райлли), 23:21 — 1:1. Тарасенко — 1 (Кайру, Шенн), 49:49 — 1:2. Барбашев — 2 (п.в., Томас, Парэйко), 58:48 — 1:3Вратари: Ленер (57:46 — 58:48) — БиннингтонШтраф: 6-4Броски: 43 (17+14+12) — 38 (16+14+8)

    Это третья подряд победа «Блюз» на старте сезона. «Голден Найтс» потерпели второе кряду поражение после победы в стартовой игре.

    «Вегас» — «Сент-Луис» 1:3
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