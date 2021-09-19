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    «Спартак» наконец-то порадует фанатов победой в родных стенах?

    «Спартак» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» Рига
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    Александр Хохлачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Представители столицы России имеют в своем резерве 8 очков, которые были заработаны в семи играх. В Западной конференции команда занимает пятую строчку.

    В новый сезон «Спартак» влился с тремя победами на «Мегаспорт Арене». Красно-белые одержали верх над «Адмиралом» (4:1), «Амуром» (3:1) и «Витязем» (3:2 ОТ).

    Первое поражение хоккеисты Бориса Миронова потерпели в Уфе в противостоянии с «Салаватом» (1:2), а еще одну победу «Спартак» оформил в матче с «Барысом» (4:1).

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    После визита в Казахстан «народная команда» пережила две потери очков на своем льду. В упомянутых матчах «Спартак» был слабее СКА (0:2) и ЦСКА (3:5).

    «Динамо» Рига

    Латвийские парни также успели поучаствовать в семи играх, в которых им удалось заработать 6 баллов. В зачете Западной конференции команда занимает восьмую позицию.

    В начале сезона «Динамо» Рига вынуждено было провести три встречи за пределами своей страны. В паре поединков на старте бордовые уступили «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).

    А первую победу подопечные Сергея Зубова оформили в голевой перестрелке с «Куньлунем» (6:5). После непростой встречи в Мытищах рижане четырежды сыграли дома.

    В двух поединках на «Арене Рига» местная команда серьезно пострадала от «Трактора» (1:6) и «Локо» (0:4). В последних играх динамовцы разделались с «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 1.66, а победа «Динамо» Рига — в 4.24. На ничью букмекеры предлагают котировку — 4.60.

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    В двух последних матчах у себя дома красно-белые проиграли, при этом их соперниками были серьезные ребята с Запада.

    Но сейчас у москвичей возник шикарный шанс на то, чтобы прервать статистику неудачных выступлений в родных стенах.

    Да, рижане завоевали две победы в двух последних встречах, однако в предстоящем поединке у бордовых будет соперник посложнее. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» с форой -1 за 1.83.

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    «Спартак» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Спартак» наконец-то порадует фанатов победой в родных стенах?
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