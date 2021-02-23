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    «Флорида» воспользуется кризисом «Далласа»?

    «Флорида» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч НХЛ 23 февраля 2021 года

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    Картер Верхэге
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Даллас». Матч пройдет в «BB&T Центре» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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  • 4.00
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Флорида»

    Хоккейный клуб из Санрайза находится на второй строчке в рейтинге Центрального дивизиона. В 16 поединках «регулярки» он насобирал 24 очка.

    Последняя домашняя встреча «Флориды» состоялась 14 февраля. В тот день «пантеры» принимали «Тампу-Бэй» и были разгромлены «молниями» (1:6).

    Четыре крайних матча «коты» провели на выезде. В одной игре на чужом льду подопечные Джоэля Кенневилля одержали верх над «Тампой» (6:4).

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    Позже «Флорида» разобралась с «Каролиной» в дополнительное время (4:3) и разнесла «Детройт» (7:2). А в недавнем матче «пантеры» уступили «крылышкам» (1:2).

    «Даллас»

    Коллектив из Далласа, штат Техас, успел выйти на лед 12 раз. За все свои поединки он заработал всего 14 баллов и оказался на шестом месте в Центральном дивизионе.

    Последний раз «Даллас» побеждал в «регулярке» 3 февраля. Тогда в гостях «шерифы» одержали верх над «Коламбусом» (6:3). В пяти следующих матчах техасцы проиграли.

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    • Во второй дуэли с «Блю Джекетс» коллектив Рика Боунесса уступил с минимальным разрывом (3:4). А затем «звезды» пару раз влетели «Чикаго» в овертайме (1:2; 1:2).

    Далее в родных стенах «шерифы» оказались слабее «Каролины» в основное время (3:5) и в серии послематчевых бросков (3:3, 0:1).

    Прогноз

    На победу «Флориды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.52, а на победу «Далласа» — 2.54.

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    Недавно «пантеры» позволили себе потерять очки в дуэли с явным аутсайдером всей НХЛ, из-за чего они не сумели выйти на первое место в дивизионе.

    В предстоящем матче ребята Кенневилля реабилитируются за необязательную потерю и разберутся с финалистами прошлогоднего Кубка Стэнли. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче с коэффициентом 1.83.

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