НХЛ. Шайбы Овечкина и Гусева, голевые передачи Кузнецова, Зайцева и Зуба

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:3

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). В составе победителей дубль оформил Ти Джей Оши, еще по шайбе забросили Джон Карлсон и Александр Овечкин. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. В составе гостей одну из шайб забросил Никита Гусев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) Голы: Юнссон — 3 (бол., Палмиери, Заха), 9:35 — 0:1. Хьюз — 4 (Юнссон, Палмиери), 23:55 — 0:2. Оши — 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 33:38 — 1:2. Карлсон — 5 (Диллон, Врана), 49:16 — 2:2. Оши — 4 (бол., Кузнецов, Эллер), 51:53 — 3:2. Овечкин — 6 (бол., Оши, Бэкстрем), 56:56 — 4:2. Гусев — 1 (Сиверсон), 59:49 — 4:3Вратари: Андерсон — Делл (57:20)Штраф: 6-8Броски: 41 (11+15+15) — 25 (10+5+10)

«Вашингтон» с 21 очком занимает второе место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 14 очками — на седьмой строчке.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Оттава» — «Монреаль» 3:2 ОТ

Передачи Никиты Зайцева и Артема Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Победную шайбу на четвертой минуте экстра-тайма провел Брэди Ткачук.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Сузуки — 4 (Андерсон), 1:17 — 0:1. Батерсон — 4 (Зуб), 9:47 — 1:1. Норрис — 4 (Зайцев, Ткачак), 43:33 — 2:1. Перри — 2 (Питри), 54:35 — 2:2. Ткачук — 6 (Батерсон, Бреннстрем), 63:30 — 3:2Вратари: Мюррей — АлленШтраф: 8-10Броски: 39 (12+8+13+6) — 32 (9+14+9+0)

«Оттава» с 11 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 21 очком — на четвертой строчке.

«Оттава» — «Монреаль»

«Бостон» — «Филадельфия» 7:3

Благодаря хет-трику Давида Пастрняка «Бостон» на открытом воздухе на стадионе «Карсон Сити» возле озера Тахо разгромил «Филадельфию» со счетом 7:3 (2:2, 4:0, 1:1).

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 7:3 (2:2, 4:0, 1:1) Голы: Пастрняк — 7 (Маршан, Бержерон), 0:34 — 1:0. Фэраби — 8 (Кутюрье, ван Римсдайк), 6:41 — 1:1. Кутюрье — 3 (Хэйс, ван Римсдайк), 14:48 — 1:2. Макэвой — 2 (Маршан, Клифтон), 15:27 — 2:2. Пастрняк — 8 (Ритчи, Вааканайнен), 20:46 — 3:2. Койл — 3 (Смит), 36:14 — 4:2. Фредерик — 1 (Мур, Клифтон), 36:47 — 5:2. Ритчи — 6 (бол., Мур, Смит), 37:53 — 6:2. ван Римсдайк — 8 (бол., Хэйс, Проворов), 52:45 — 6:3. Пастрняк — 9 (Студника), 57:04 — 7:3Вратари: Раск — Эллиотт (Харт, 20:00)Штраф: 6-6Броски: 35 (8+15+12) — 19 (11+3+5)

«Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке.

«Бостон» — «Филадельфия»

«Ванкувер» — «Виннипег» 3:4 ОТ

«Виннипег» на выезде в овертайме обыграл «Ванкувер» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0). Три очка (2+1) у «Джетс» набрал форвард Пьер-Люк Дюбуа, нападающий Марк Шайфли отличился голом и двумя голевыми пасами, еще три результативные передачи в свой актив записал Блейк Уилер. У хозяев дублем отличился форвард Элиас Петтерсон, гол и результативная передача на счету Джей Ти Миллера.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) Голы: Саттер — 6 (Бенн), 3:38 — 1:0. Петтерссон — 6 (Бесер, Миллер), 15:40 — 2:0. Дюбуа — 2 (Уилер, Шайфли), 34:37 — 2:1. Шайфли — 10 (Уилер), 45:43 — 2:2. Пионк — 3 (бол., Дюбуа, Элерс), 50:33 — 2:3. Петтерссон — 7 (бол., Хьюз, Миллер), 59:22 — 3:3. Дюбуа — 3 (Шайфли, Уилер), 60:27 — 3:4Вратари: Холтби (58:17 — 59:22) — ХеллебакШтраф: 11-13Броски: 34 (17+9+8+0) — 31 (9+9+12+1)

«Виннипег» поднялся на третье место в Северном дивизионе с 22 очками, «Ванкувер» — пятый (18 баллов).