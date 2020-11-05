Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Карьяла 5 ноября 2020 года

В матче Кубка Карьяла сборная Чехии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

Чехия

Чешская сборная в последнем розыгрыше Кубка Карьяла выбила три из трех, благодаря чему она победила в турнире, набрав 8 очков и опередив Финляндию на 1 балл.

Тогда сборная Чехии одолела Швецию (3:1), Финляндию в серии послематчевых бросков (2:2, 1:0) и Россию (3:0). Затем в декабре был Кубок Первого канала, где «львы» продемонстрировали противоположные результаты.

В таблице чехи финишировали последними. После победы над Финляндией в овертайме (4:3) команда под руководством недавно ушедшего из жизни Милоша Ржиги уступила России по буллитам (3:3, 0:1) и Швеции (1:3).

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В февральском Кубке Beijer Чехия оказалась второй. В матче со шведами 5 февраля «львы» были слабее (1:2), но позже они переиграли финнов (3:1) и россиян по буллитам (3:3, 3:0).

Швеция

В минувшем розыгрыше Кубка Карьяла шведская сборная провалилась, потерпев три поражения. Тогда в таблице она финишировала последней с одним баллом в копилке.

В битве с Чехией Швеция проиграла в основное время (1:3), затем во встрече с Россией подопечные Юхана Гарпенлёва были слабее в послематчевых бросках (4:4, 1:2), а в третьем матче эта команда влетела финнам (1:2).

Улучшить свои выступления Швеции удалось в Кубке Первого канала. Упомянутый Евротур «три короны» закончили на первом месте, обыграв Россию (4:3) и Чехию (3:1). Между этими поединками было поражение от Финляндии (1:5).

Еще ярче сборная Швеции сыграла в Кубке Beijer, добыв три победы в основное время. Тогда подопечные Гарпенлёва взяли верх над Чехией (2:1), разгромили Россию (5:2) и Финляндию (5:1).

Прогноз и ставка

На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.86, на ничью — 4.20, а на победу Швеции — 2.14.

В прошлом году и в начале 2020-го эти команды сыграли между собой 6 раз. В четырех поединках победила Чехия. В каждом выигранном матче она вела с преимуществом в 2+ шайбы.

Шведы поправили статистику в недавних двух играх. Скорее всего, команда Гарпенлёва удачно выступит и в третьем матче кряду, поскольку у чехов другой тренер и несыгранный при новом наставнике состав. Наши прогноз и ставка — победа Швеции в матче за 1.72. 0