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    Сколько шайб вколотит «Эдмонтон» во второй игре?

    «Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Чикаго»
    Леон Драйзайтль
    Во втором матче плей-офф НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Чикаго». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 4 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Чикаго».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 04 Августа 2020 года
    Эдмонтон
  • НХЛ
    •  Эдмонтон 05:30 Чикаго Чикаго
  • Кубок Стэнли
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  • 4.40
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    «Эдмонтон»

    Перед уходом на карантин представители Канады из провинции Альберта занимали второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

    Но незадолго до паузы «Эдмонтон» проиграл в трех матчах из четырех последних. Сперва «нефть» оказалась слабее «Чикаго» (3:4).

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    А после победы над «Коламбусом» (4:1) подопечные Дэйва Типпета влетели «Вегасу» в овертайме (2:3) и «Виннипегу» (3:4).

    В ходе предсезонки «Эдмонтон» прихлопнул «Калгари» (1:4), а в первой встрече плей-офф канадцы уступили «Чикаго» (4:6).

    «Чикаго»

    В регулярном чемпионате НХЛ коллектив из штата Иллинойс находился на последнем месте в таблице Центрального дивизиона.

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    • Перед самой паузой «Чикаго» потерпел поражения от «Детройта» (1:2) и «Сент-Луиса» (0:2), после чего в родных стенах «ястребы» разгромили «Сан-Хосе» (6:2).

    В рамках предсезонки «Би-хокс» еще раз встретились с «Сент-Луисом». Матч на «Роджерс Плейс» завершился разгромом «нот» (4:0).

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    А в первом поединке плей-офф подопечные Джереми Коллитона добыли волевую победу над «Эдмонтоном» (6:4) и повели в серии — 1:0.

    Прогноз и ставка

    Победа «Эдмонтона» в матче плей-офф НХЛ оценивается в 2.25, ничья — в 4.62, а победа «Чикаго» — в 2.74.

    В родных стенах канадцы не смогли обыграть «ястребов» в первой встрече, но во втором матче они сделают все, чтобы выровнять положение. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 1.84. 0

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    «Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года. Прогноз на «Эдмонтон» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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