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    Панарин не рассчитывает на получение «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, есть у него шансы завоевать «Харт Трофи» и «Тед Линдсей».

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    «Честно говоря, сначала думал, что вообще нет. Но когда у человека что-то появляется на горизонте, он начинает потихонечку в это верить.

    Я сейчас отгоняю от себя все мысли, говорю себе, что без шансов, чтобы не расстраиваться потом. Изначально не думал даже, что меня номинируют.

    Честно говоря, даже не знал, что это за трофеи, за что они даются и кто голосует. Настолько это все было далеко от меня.

    На днях я залепил журналистам в видеоконференции, что важнее "Тед Линдсей". Не знал, что за "Харт" голосуют журналисты.

    Вот так вот — прямо журналистам в лицо сказал, мол, мне пофиг, что вы выберете. На самом деле, просто не знал. Так бы сказал, что и то, и другое важно», — приводит слова Панарина «Спорт-Экспресс». 0

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