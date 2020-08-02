«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 2 августа 2020 года

В групповом раунде НХЛ «Бостон» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 2 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Филадельфия».

«Бостон»

До паузы в хоккее представители штата Массачусетс сыграли в 70 матчах, вколотили 227 шайб и пропустили 174. В таблице Атлантического дивизиона они шли первыми.

Незадолго до ухода на карантин «медведи» выиграли четыре матча кряду, а началась данная серия побед с домашней встречи с «Далласом» (4:3).

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В конце февраля «Бостон» разгромил «Айлендерс» (4:0), а в начале марта «спицы» прихлопнули «Тампу-Бэй» (2:1). Еще одна победа команды Брюса Кэссиди была зафиксирована в овертайме над «Флоридой» (2:1).

Но 8 марта «Бостон» влетел «Тампе» во втором матче (3:5). В последней игре «медведи» взяли верх как раз над «Филадельфией» (2:0). В предсезонном поединке подопечные Кэссиди были разгромлены «Коламбусом» (1:4).

«Филадельфия»

Клуб из штата Пенсильвания успел сыграть в 69 матчах регулярки, в которых он забил 232 гола, а пропустил 196. В Столичном дивизионе команда находилась на втором месте.

В регулярке «Филадельфия» провела серию из девяти побед кряду. В каждой этой встрече подопечные Алена Виньо забрасывали минимум 3 шайбы в ворота соперников.

Незадолго до паузы «Хулиганы с Брод-стрит» в гостях переиграли «Рейнджерс» (5:3) и «Вашингтон» (5:2), после чего на своей арене они разгромили «Каролину» (4:1) и прихлопнули «Баффало» (3:1).

Однако в последней встрече перед приостановкой НХЛ «Филадельфия» всухую влетела «Бостону» (0:2). В матче предсезонки «Флайерз» взяли верх над «Питтсбургом» в овертайме (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» в матче букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.00, а на победу «Филадельфии» — 2.93.

В этом поединке между собой сыграют команды, запоминающиеся высокой результативностью. До паузы «Флайерз» провели серию из девяти побед, где в каждой встрече они забрасывали минимум одну шайбу во втором периоде.

Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» забьет во втором периоде с коэффициентом 1.60. 0