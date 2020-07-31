«Коламбус» выиграл у «Бостона» в контрольном матче

обыгралв контрольном матче со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

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В составе победителей по голу забили Бун Дженнер, Зак Веренски, Густав Нюквист и Александр Тексье. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 20 минут, однако результативными действиями не отличился.

Автором единственной шайбы «Брюинз» стал Давид Пастрняк.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно. В плей-офф, который стартует 1 августа, сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.