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    «Коламбус» выиграл у «Бостона» в контрольном матче

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Бостон Брюинз Прогнозы на НХЛ
    «Коламбус» обыграл «Бостон» в контрольном матче со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей по голу забили Бун Дженнер, Зак Веренски, Густав Нюквист и Александр Тексье. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 20 минут, однако результативными действиями не отличился.

    Автором единственной шайбы «Брюинз» стал Давид Пастрняк.

    Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно. В плей-офф, который стартует 1 августа, сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

    НХЛ. Контрольный матч
    «Коламбус» — «Бостон» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Дженнер — 1 (Фоуди), 4:27 — 1:0. Веренски — 1 (Аткинсон, Бьоркстранд), 18:18 — 2:0. Нюквист — 1 (бол., Дюбуа, Бьоркстранд), 18:36 — 3:0. Пастрняк — 1 (Керали, Макэвой), 32:16 — 3:1. Тексье — 1 (п.в., Нюквист), 59:58 — 4:1Вратари: Корписало (Мерзликинс, 29:54) — Раск (Галак, 29:54, 58:44)Штраф: 6-10Броски: 31 (13+12+6) — 24 (7+9+8)
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