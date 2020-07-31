«Коламбус» выиграл у «Бостона» в контрольном матче

Фрагмент матча
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В составе победителей по голу забили Бун Дженнер, Зак Веренски, Густав Нюквист и Александр Тексье. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 20 минут, однако результативными действиями не отличился.
Автором единственной шайбы «Брюинз» стал Давид Пастрняк.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно. В плей-офф, который стартует 1 августа, сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
НХЛ. Контрольный матч
«Коламбус» — «Бостон» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дженнер — 1 (Фоуди), 4:27 — 1:0. Веренски — 1 (Аткинсон, Бьоркстранд), 18:18 — 2:0. Нюквист — 1 (бол., Дюбуа, Бьоркстранд), 18:36 — 3:0. Пастрняк — 1 (Керали, Макэвой), 32:16 — 3:1. Тексье — 1 (п.в., Нюквист), 59:58 — 4:1Вратари: Корписало (Мерзликинс, 29:54) — Раск (Галак, 29:54, 58:44)Штраф: 6-10Броски: 31 (13+12+6) — 24 (7+9+8)