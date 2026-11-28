29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Осасуна». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» набрала лишь 12 очков. Команда отличилась девятью забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Райо Вальекано» — 1:0.
До того «Валенсия» в Кубке Испании разгромила скромный «Тавернес» — 6:0, а вот поединок с «Реалом» завершился поражением — 0:3. Команда победила в двух последних матчах.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Валенсия» ныне находится на моральном подъёме, не пропустив в двух последних матчах.
При этом «Валенсия» пытается оторваться от опасной зоны. Вот только команда еще не добыла ни одной домашней победы: в семи матчах всего два очка при пяти коллизиях. И это при том, что «летучие мыши» в них забили всего лишь три мяча. Ужас, да и только.
Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Валенсия» всеми силами постарается оторваться от зоны вылета.
«Осасуна»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Осасуна» на три очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 13 мячей при двадцати трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Малагу» — 1:0.
До того «Осасуна» не уступила «Атлетику» — 1:1, а вот чуть раньше была бита «Депортиво» — 1:2. Команда не уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Осасуна» победила всего в одном из шести гостевых поединков чемпионата, да и вообще, вне родных стен в среднем пропускает три мяча за матч.
При этом «Осасуна» в кадровом плане смотрится весьма скромно. Команда в среднем пропускает фактически два мяча за матч, да и в созидательном плане не особенно преуспевает. Зато привычно эффективен опытный Анте Будимир. Хорват отличился уже девятью голами в Ла Лиге.
И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. Будимир и компания намерены зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Валенсию» фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа «Осасуны» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Валенсия» пытается оторваться от опасной зоны, тогда как «Осасуна» весьма неудачно играет на выезде.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Осасуна» на выезде в среднем пропускает три мяча за матч
- «Валенсия» победила и не пропустила в двух последних поединках
- «Осасуна» добыла лишь одну выездную викторию в шести матчах
- «Летучие мыши» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника
- «Валенсия» уже три года не проигрывает «Осасуне» дома