29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Осасуна». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» сражается за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» набрала лишь 12 очков. Команда отличилась девятью забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Райо Вальекано» — 1:0.

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До того «Валенсия» в Кубке Испании разгромила скромный «Тавернес» — 6:0, а вот поединок с «Реалом» завершился поражением — 0:3. Команда победила в двух последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Валенсия» ныне находится на моральном подъёме, не пропустив в двух последних матчах.

При этом «Валенсия» пытается оторваться от опасной зоны. Вот только команда еще не добыла ни одной домашней победы: в семи матчах всего два очка при пяти коллизиях. И это при том, что «летучие мыши» в них забили всего лишь три мяча. Ужас, да и только.

Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Валенсия» всеми силами постарается оторваться от зоны вылета.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Осасуна» на три очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 13 мячей при двадцати трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Малагу» — 1:0.

До того «Осасуна» не уступила «Атлетику» — 1:1, а вот чуть раньше была бита «Депортиво» — 1:2. Команда не уступила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Осасуна» победила всего в одном из шести гостевых поединков чемпионата, да и вообще, вне родных стен в среднем пропускает три мяча за матч.

При этом «Осасуна» в кадровом плане смотрится весьма скромно. Команда в среднем пропускает фактически два мяча за матч, да и в созидательном плане не особенно преуспевает. Зато привычно эффективен опытный Анте Будимир. Хорват отличился уже девятью голами в Ла Лиге.

И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. Будимир и компания намерены зацепиться за очки.

На что ставят в матче Валенсия — Осасуна Букмекерские коэффициенты на матч Валенсия — Осасуна: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Валенсию» фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа «Осасуны» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Валенсия» пытается оторваться от опасной зоны, тогда как «Осасуна» весьма неудачно играет на выезде.

2.10 Победа «Валенсии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Валенсия» — «Осасуна» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Валенсия» — «Осасуна» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт