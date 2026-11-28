28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ле Ман» и «Лилль». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Ле Ман»
Турнирное положение: «Ле Ман» в чемпионате Франции занимает 13-е место, набрав 11 очков: 2 победы, 5 ничьих, 4 поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Ле Ман» одержал победу над «Марселем» (3:2). В составе победителей по голу забили Луи Мафута, Эрван Колас, Жан Веркрюйс.
Не сыграют: Адиль Бурабаа, Джибриль Сидибе.
Состояние команды: «Ле Ман» в пяти матчах одержал одну победу, сыграл вничью две встречи и потерпел два поражения, при этом забив пять мяч и пропустив восемь.
«Лилль»
Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Лилль» занимает 3-е место, набрав 21 очко: 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения.
Последние матчи: в рамках 11-го тура французской Лиги 1 «Лилль» проиграл «Лиону» (0:1).
Не сыграют: Тиагу Сантос, Ньянзу Куасси, Хамза Игаман.
Состояние команды: в последних матчах чемпионата Франции «Лилль» одержал три победы, сыграл вничью в одной встрече и потерпел одно поражение, забив при этом пять мячей и пропустив три гола.
Статистика для ставок
- «Ле Ман» занимает 13-е место в чемпионате Франции
- «Лилль» занимает 3-е место в чемпионате Франции
- «Ле Ман» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лилля» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Ле Мана» — 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.
Прогноз: «Лилль» выглядит предпочтительнее благодаря более высокому классу исполнителей и стабильным результатам в чемпионате. «Ле Ман» после неожиданной победы над «Марселем» получил эмоциональный импульс, однако в обороне команда действует не слишком надежно. Гости способны воспользоваться ошибками соперника и добиться положительного результата.
Ставка: Победа «Лилля» с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.