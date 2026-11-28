«Лилль» подтвердит свой класс в матче с «Ле Маном»?

прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 2.05

28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ле Ман» и «Лилль». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Ле Ман»

Турнирное положение: «Ле Ман» в чемпионате Франции занимает 13-е место, набрав 11 очков: 2 победы, 5 ничьих, 4 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура чемпионата Франции «Ле Ман» одержал победу над «Марселем» (3:2). В составе победителей по голу забили Луи Мафута, Эрван Колас, Жан Веркрюйс.

Не сыграют: Адиль Бурабаа, Джибриль Сидибе.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ле Ман» в пяти матчах одержал одну победу, сыграл вничью две встречи и потерпел два поражения, при этом забив пять мяч и пропустив восемь.

«Лилль»

Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Лилль» занимает 3-е место, набрав 21 очко: 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

Последние матчи: в рамках 11-го тура французской Лиги 1 «Лилль» проиграл «Лиону» (0:1).

Не сыграют: Тиагу Сантос, Ньянзу Куасси, Хамза Игаман.

Состояние команды: в последних матчах чемпионата Франции «Лилль» одержал три победы, сыграл вничью в одной встрече и потерпел одно поражение, забив при этом пять мячей и пропустив три гола.

Статистика для ставок

«Ле Ман» занимает 13-е место в чемпионате Франции

«Лилль» занимает 3-е место в чемпионате Франции

«Ле Ман» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лилля» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Ле Мана» — 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: «Лилль» выглядит предпочтительнее благодаря более высокому классу исполнителей и стабильным результатам в чемпионате. «Ле Ман» после неожиданной победы над «Марселем» получил эмоциональный импульс, однако в обороне команда действует не слишком надежно. Гости способны воспользоваться ошибками соперника и добиться положительного результата.

2.05 Победа «Лилля» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ле Ман» — «Лилль» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Лилля» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ле Ман» — «Лилль» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.10.