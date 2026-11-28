прогноз на матч 12-го тура Лиги 1, ставка за 2.90

28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Страсбург». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» занимает 18-е место во французской Лиге 1, набрав 2 очка.

Последние матчи: в рамках 11-го тура чемпионата Франции «Гавр» потерпел гостевое поражение от «Труа» (1:3).

Не сыграют: в составе «Гавра» из-за травм не сыграют Феликс Мамбимби, Лайонель Мпаси-Нзау, Дарен Мосенго, Тимоти Пембеле. Из-за красной карточки игру пропустит Энзо Коффи.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах аутсайдер Лиги 1 проиграл также «Лорьяну» (0:2), ПСЖ (1:5), «Марселю» (3:4), «Осеру» (1:3), «Лиллю» (0:1). В черной полосе игр футболисты «Гавра» забили 6 голов и пропустили 11 мячей.

«Страсбург»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Страсбург» занимает 16-е место, набрав 10 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Страсбург» проиграл «Бресту» (0:1).

Не сыграют: из-за травм встречу против «Гавра» пропустят Фабио Бальде, Дариу Эссугу, Хейланд Митчель, Осо.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Страсбург» одержал победу над «Осером» (5:1), а также проиграл «Тулузе» (1:3), «Ренну» (0:3) и ПСЖ (1:3).

На что ставят в матче Гавр — Страсбург Букмекерские коэффициенты на матч Гавр — Страсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Гавр» занимает 18-е место в чемпионате Франции

«Страсбург» занимает 16-е место в чемпионате Франции

«Гавр» проиграл в шестом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Гавра» — 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.

Прогноз: «Гавр» не может набрать очки на протяжении шести матчей подряд. У «Страсбурга» есть все шансы подправить турнирное положение в Лиге 1.

2.20 Победа «Страсбурга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Гавр» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Гавр» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.