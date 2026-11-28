28 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Страсбург». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» занимает 18-е место во французской Лиге 1, набрав 2 очка.
Последние матчи: в рамках 11-го тура чемпионата Франции «Гавр» потерпел гостевое поражение от «Труа» (1:3).
Не сыграют: в составе «Гавра» из-за травм не сыграют Феликс Мамбимби, Лайонель Мпаси-Нзау, Дарен Мосенго, Тимоти Пембеле. Из-за красной карточки игру пропустит Энзо Коффи.
Состояние команды: в последних матчах аутсайдер Лиги 1 проиграл также «Лорьяну» (0:2), ПСЖ (1:5), «Марселю» (3:4), «Осеру» (1:3), «Лиллю» (0:1). В черной полосе игр футболисты «Гавра» забили 6 голов и пропустили 11 мячей.
«Страсбург»
Турнирное положение: в чемпионате Франции «Страсбург» занимает 16-е место, набрав 10 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Страсбург» проиграл «Бресту» (0:1).
Не сыграют: из-за травм встречу против «Гавра» пропустят Фабио Бальде, Дариу Эссугу, Хейланд Митчель, Осо.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Страсбург» одержал победу над «Осером» (5:1), а также проиграл «Тулузе» (1:3), «Ренну» (0:3) и ПСЖ (1:3).
Статистика для ставок
- «Гавр» занимает 18-е место в чемпионате Франции
- «Страсбург» занимает 16-е место в чемпионате Франции
- «Гавр» проиграл в шестом матче подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.50. На победу «Гавра» — 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.
Прогноз: «Гавр» не может набрать очки на протяжении шести матчей подряд. У «Страсбурга» есть все шансы подправить турнирное положение в Лиге 1.
Ставка: Победа «Страсбурга» с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.