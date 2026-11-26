прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.97

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций «Интер» из Андорры будет принимать «Копенгаген» из Дании. Игра пройдет в Энкампе 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Интер»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций «Интер Эскальдес» занимает 35-е место, не набрав очков после матчей трёх туров.

Последние матчи: в стартовой игре еврокубка клуб из Андорры на выезде проиграл шведскому «Мьёльбю» (0:2). Затем последовали поражения в матчах против румынской команды «Университатя Крайова» (1:3) и сербской «Црвены Звезды» (1:2).

Не сыграют: из-за красной карточки встречу пропустит Берланга.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: в последних пяти матчах «Интер Эскальдес» одержал одну победу, в трёх играх сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение. Клуб из Андорры в этих встречах забил 7 мячей и пропустил 7 голов.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» занимает седьмое место в общем этапе Лиги конференций, набрав 7 очков.

Последние матчи: скандинавы в матчах Лиги конференций обыграли португальскую «Брагу» (3:0), грузинскую «Иберию» (2:1), а также сыграли вничью с сербской «Црвеной Звездой» (2:2).

Не сыграют: Масеко, Наснас

Состояние команды: в последних шести матчах «Копенгаген» одержал четыре победы и в одной встрече потерпел поражение, забив 8 голов и пропустив 6 мячей.

Статистика для ставок

«Интер» занимает 35-е место в Лиге конференций

«Копенгаген» занимает 7-е место в Лиге конференций

«Копенгаген» и «Интер» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Копенгагена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья оценивается в 6.10. На победу «Интера» — 12.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.92.

Прогноз: «Копенгаген» — явный фаворит пары, у клуба из Андорры могут возникнуть проблемы в обороне, ожидаем, что датчане добьются победы.

1.97 Фора «Копенгагена» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Интер» — «Копенгаген» принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Фора «Копенгагена» (-2) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.82 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Интер» — «Копенгаген» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.82.