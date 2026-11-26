26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Штурм». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» занимает 23-е место, набрав 4 пункта.
Последние матчи: немецкий клуб сыграл вничью с английским «Кристал Пэласом» в четвёртом туре Лиги Европы (1:1).
Не сыграют: Бамбасе Конте, Валентин Гендрё, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Патрик Виммер.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал одну победу, сыграл вничью в одном поединке и потерпел три поражения, при этом забив 4 гола и пропустив 6 мячей.
«Штурм»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Штурм» занимает 24-е место, набрав 4 очка.
Последние матчи: австрийский клуб потерпел поражение в матче против словенского «Целе» в четвёртом туре Лиги Европы (2:3).
Не сыграют: Худяков, Гргич, Китеишвили, Розга.
Состояние команды: в последних матчах «Штурм» сыграл одну встречу вничью и потерпел четыре поражения.
Статистика для ставок
- «Штурм» занимает 24-е место в Лиге Европы
- «Хоффенхайм» занимает 23-е место в Лиге Европы
- В 2016 году «Хоффенхайм» обыграл «Штурм» в товарищеском матче (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 5.80. На победу «Штурма» — 7.80.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.30.
Прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый футбол, можно предположить, что «Штурм» и «Хоффенхайм» сыграют первым номером и не будут задерживать мяч в центральной части поля. Учитывая, что команды забивают довольно много, то можно ожидать нового результативного футбола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.97.
Прогноз: В среднем за игру «Шутрм» и «Хоффенхайм» забивают по 2 мяча.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.