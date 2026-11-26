Устроят ли команды голепад в поединке?

прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, ставка за 1.97

26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Штурм». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Хоффенхайм»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» занимает 23-е место, набрав 4 пункта.

Последние матчи: немецкий клуб сыграл вничью с английским «Кристал Пэласом» в четвёртом туре Лиги Европы (1:1).

Не сыграют: Бамбасе Конте, Валентин Гендрё, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Патрик Виммер.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в последних матчах «Хоффенхайм» одержал одну победу, сыграл вничью в одном поединке и потерпел три поражения, при этом забив 4 гола и пропустив 6 мячей.

«Штурм»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Штурм» занимает 24-е место, набрав 4 очка.

Последние матчи: австрийский клуб потерпел поражение в матче против словенского «Целе» в четвёртом туре Лиги Европы (2:3).

Не сыграют: Худяков, Гргич, Китеишвили, Розга.

Состояние команды: в последних матчах «Штурм» сыграл одну встречу вничью и потерпел четыре поражения.

Статистика для ставок

«Штурм» занимает 24-е место в Лиге Европы

«Хоффенхайм» занимает 23-е место в Лиге Европы

В 2016 году «Хоффенхайм» обыграл «Штурм» в товарищеском матче (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 5.80. На победу «Штурма» — 7.80.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый футбол, можно предположить, что «Штурм» и «Хоффенхайм» сыграют первым номером и не будут задерживать мяч в центральной части поля. Учитывая, что команды забивают довольно много, то можно ожидать нового результативного футбола.

1.97 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Хоффенхайм» — «Штурм» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.97.

Прогноз: В среднем за игру «Шутрм» и «Хоффенхайм» забивают по 2 мяча.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Хоффенхайм» — «Штурм» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.