прогноз на матч 11-го тура Лиги 1, ставка за 2.20

21 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Брест». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Страсбург»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Страсбург» занимает 13-е место, набрав 10 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Страсбург» проиграл «Тулузе» (1:3).

Не сыграют: Фабио Бальде, Джованни Рейна.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Страсбург» в последних матчах Лиги 1 потерпел поражение от «Ренна» (0:3), ПСЖ (1:3), «Ницце» (1:2), а также одержал победу над «Осером» (5:1).

«Брест»

Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Брест» занимает 9-е место, набрав 15 очков.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Франции «Брест» одержал победу над «Лионом» (2:0). В составе команды по голу забили Людовик Ажорк и Ноа Эджума.

Не сыграют: Брендан Шардонне.

Состояние команды: «Брест» в последних матчах чемпионата Франции одержал победы над «Лорьяном» (2:0), «Анже» (5:1), сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а также проиграл «Ницце» (1:2).

На что ставят в матче Страсбург — Брест Букмекерские коэффициенты на матч Страсбург — Брест: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Брест» занимает 9-е место в чемпионате Франции

«Страсбург» занимает 13-е место в чемпионате Франции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Страсбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Бреста» — 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Страсбург» переживает затяжной спад и потерпел пять поражений в шести последних матчах чемпионата. «Брест», напротив, подходит к встрече после двух побед подряд и выглядит более уверенно. Гости способны воспользоваться проблемами соперника и увезти очки.

2.20 Фора «Бреста» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Страсбург» — «Брест» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Бреста» (0) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: «Страсбург» испытывает серьёзные проблемы в обороне и уже пропустил 22 мяча в десяти турах. При этом хозяева достаточно результативны на своём поле и способны ответить голами. «Брест» также набрал хороший ход в атаке и забил четыре мяча в двух последних встречах. Учитывая особенности игры обеих команд, можно рассчитывать на результативный футбол.

2.03 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Страсбург» — «Брест» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.