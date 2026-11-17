прогноз на матч 6-го тура дивизиона В Лиги наций, ставка за 1.90

17 ноября в 6-м туре дивизиона В Лиги наций по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Румыния. Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Босния и Герцеговина

Турнирное положение: сборная Боснии и Герцеговины занимает второе место в группе 4В Лиги наций, боснийцы в пяти матчах набрали 8 баллов.

Последние матчи: в матчах Лиги наций боснийцы выиграли у Румынии (4:2), взяли 4 пункта в играх против Польши (1:0, 0:0). Со шведами Босния и Герцеговина набрала всего 1 очко (1:1, 2:3).

Не сыграют: Деннис Хаджикадунич.

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Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Сборная Боснии и Герцеговины делает ставку на сочетание опытных футболистов и молодых игроков. В атакующей линии выделяются Эрмедин Демирович и Харис Табакович, а за созидание в центре поля отвечают Бенжамин Тахирович и Армин Гигович.

Команда старается действовать активно впереди, но не всегда надежно выглядит в обороне. Одной из главных задач Сергея Барбареза остается повышение сыгранности защитной линии и улучшение баланса между атакой и обороной.

Румыния

Турнирное положение: сборная Румынии занимает четвертое место в группе 4В Лиги наций, команда в пяти матчах 3 пункта.

Последние матчи: в групповом этапе Лиги наций Румыния обменялась победами с Польшей (2:1, 0:6), а также проиграла в матчах против Швеции (0:1, 1:2) и Боснии и Герцеговины (2:4).

Не сыграют: Луи Мунтяну, Андрей Раду. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Тудор Бэлуцэ.

Состояние команды: Румыны стремятся действовать активно и больше времени проводить с мячом, однако пока команде не всегда хватает стабильности. Особое внимание тренерскому штабу предстоит уделить взаимодействию между линиями и надежности обороны.

На что ставят в матче Босния и Герцеговина — Румыния Букмекерские коэффициенты на матч Босния и Герцеговина — Румыния: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Босния и Герцеговина занимает второе место в группе 4В Лиги наций

Румыния занимает четвёртое место в группе 4В Лиги наций

В этом сезоне сборная Румынии проиграла Боснии и Герцеговине (2:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу Боснии и Герцеговины ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья оценивается в 3.75. На победу Румынии — 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.

Прогноз: Сборная Боснии и Герцеговины будет иметь преимущество благодаря домашнему полю. Команда Сергея Барбареза достаточно организованно действует в обороне и способна воспользоваться ошибками соперника. Румыния, безусловно, обладает хорошим подбором исполнителей, но на выезде ей будет непросто.

1.90 Победа Боснии и Герцеговины Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Босния и Герцеговина — Румыния позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Боснии и Герцеговины с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Не ждем большого количества голов в этой встрече. Обе сборные понимают важность результата, поэтому вряд ли станут чрезмерно рисковать с первых минут. Боснийцы постараются воспользоваться поддержкой трибун, а румыны наверняка сделают акцент на надежности обороны.

1.88 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Босния и Герцеговина — Румыния принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.