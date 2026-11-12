13 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Эстония. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
Люксембург
Турнирное положение: Люксембург борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Люксембург в четырех матчах добыл всего три очка. Команда отличилась лишь двумя забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив болгарам — 0:2.
До того Люксембург потерпел поражение от Эстонии — 0:1, да и поединок с Исландией завершился коллизией — 0:3. Команда не забивала в трех последних поединках.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Люксембург ныне переживает непростой этап, к тому же голы даются команде уж чересчур натужно.
При этом Люксембург в четырех очных встречах с эстонцами уступил три раза при одной ничьей. Именно в том ничейном поединке команда забила свой единственный мяч в ворота прибалтийцев. К тому же в текущем турнире люксембуржцы еще не забивали в родных стенах, в двух домашних матчах не набрав ни одного очка.
Команда теоретически еще может пробиться в плей-офф. Вот только Люксембург ныне угодил в кризис, да и пропускает в среднем фактически два мяча за матч.
Эстония
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.
При этом Эстония в четырех турах набрала шесть очков. А вот забить удалось два мяча при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с Исландией — 0:0.
До того Эстония одолела Люксембург — 1:0, а вот несколько ранее разошлась миром с Болгарией — 0:0. Эстонцы не пропускали в трех последних поединках.
Состояние команды: Эстония еще не потеряла шансы на первое место в группе, вот только ворота соперников поражает с огромнейшей натугой.
При этом Эстония вне родных стен добыла два очка в двух поединках. Тылы команды весьма надежны, да и не проигрывает она уже в шести матчах кряду. Отставание в два очка от Исландии не выглядит неотыгрываемым, к тому же прибалтийцы потенциально способны прибавить в плане реализации.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать в привычном для себя ритме. Прибалтийцы могут отдать инициативу сопернику и преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Люксембург считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.40.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.38, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.53.
Прогноз: Эстонцы имеют весьма надежные тылы, тогда как Люксембург испытывает огромные сложности в плане созидания.
Ставка: Победа Эстонии за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Эстония еще не проигрывала в текущей Лиге наций
- Люксембург еще ни разу в истории не обыгрывал эстонцев
- Эстония не проигрывает в шести поединках кряду
- Люксембург не побеждал в трех последних матчах
- Люксембуржцы в среднем пропускают два мяча за матч