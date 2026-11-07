прогноз на матч 10-го тура Лиги 1, ставка за 2.17

8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Лилль». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» занимает место в топ-5 французской Лиги 1, набрав в девяти матчах 16 очков.

Последние матчи: в девятом туре внутреннего первенства «Ренн» потерпел поражение на выезде, уступив ФК «Ницца» (2:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах «Ренн» одержал победу над «Страсбургом» (3:0), сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), «Олимпиакосом» (0:0), а также проиграл ФК «Париж» (3:4)

«Лилль»

Турнирное положение: «доги» занимают в Лиге 1 второе место, набрав 18 очков в девяти матчах.

Последние матчи: в девятом туре чемпионата Франции «Лилль» одержал минимальную победу над «Лансом» (1:0). Победный гол на 86-й минуте забил Оливье Жиру.

Не сыграют: игру из-за травмы колена пропустит Хамза Игаман.

Состояние команды: в последних матчах «Лилль» сыграл вничью с «Будё-Глимт» (0:0), «Монако» (1:1), «Брестом» (1:1) и проиграл «Галатасараю» (2:4).

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Статистика для ставок

«Ренн» занимает пятое место в чемпионате Франции

«Лилль» занимает второе место в чемпионате Франции

В этом сезоне «Ренн» и «Лилль» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ренна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.17. Ничья оценивается в 3.46. На победу «Лилля» — 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.13.

Прогноз: Встречаются команды верхней части турнирной таблицы. «Ренн» сыграв вничью с «Ювентусом» и «Олимпиакосом», может почувствовать уверенность в предстоящей игре с «Лиллем». Не исключаем, что хозяева смогут дать бой «догам».

2.17 Победа «Ренна» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Ренн» — «Лилль» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Ренна» с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ренн» — «Лилль» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.