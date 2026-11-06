прогноз на матч в борьбе за еврокубки в испанской Ла Лиге, ставка за 2.01

7 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Депортиво». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 11 очков в своем активе.

Команда находится на 14-м месте с отрывом в один пункт от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на выездном поле одержал победу над «Вильярреалом» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах сенсационно потерпел поражение от представителя низшего дивизиона — «Сестао» (3:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл три раза при одной победе.

С такими результатами есть сомнения, что у хозяев хорошие шансы на успех, однако относительно высокий класс и фактор своего поля все-таки могут позволить им выиграть.

Роберто Фернандес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами

«Депортиво»

Турнирное положение: «Депортиво» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 14 очков в своем активе.

Команда находится на восьмом месте с отрывом в три пункта от нынешнего соперника и с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на своём поле одержал победу над «Осасуной» (2:1).

Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над представителем низшего дивизиона «Аурьенсе» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Депортиво» выиграл после восьмиматчевой безвыигрышной серии.

Это говорит о том, что гости преодолели недавний кризис, но им будет сложно увезти очки против примерно того же по классу соперника, который имеет преимущество своего поля.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

На что ставят в матче Эспаньол — Депортиво Букмекерские коэффициенты на матч Эспаньол — Депортиво: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эспаньол» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Депортиво» забивали больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Депортиво» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.34. Ничья — в 3.30, выигрыш «Депортиво» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.79.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Тем временем, такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних домашних поединков хозяев.

2.01 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Эспаньол» — «Депортиво» принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь такой расклад сыграл в четырех из семи последних матчей «Депортиво».

2.37 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Эспаньол» — «Депортиво» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.37