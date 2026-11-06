7 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Депортиво». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 11 очков в своем активе.
Команда находится на 14-м месте с отрывом в один пункт от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на выездном поле одержал победу над «Вильярреалом» (1:0).
Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах сенсационно потерпел поражение от представителя низшего дивизиона — «Сестао» (3:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эспаньол» проиграл три раза при одной победе.
С такими результатами есть сомнения, что у хозяев хорошие шансы на успех, однако относительно высокий класс и фактор своего поля все-таки могут позволить им выиграть.
Роберто Фернандес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами
«Депортиво»
Турнирное положение: «Депортиво» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 14 очков в своем активе.
Команда находится на восьмом месте с отрывом в три пункта от нынешнего соперника и с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на своём поле одержал победу над «Осасуной» (2:1).
Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над представителем низшего дивизиона «Аурьенсе» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Депортиво» выиграл после восьмиматчевой безвыигрышной серии.
Это говорит о том, что гости преодолели недавний кризис, но им будет сложно увезти очки против примерно того же по классу соперника, который имеет преимущество своего поля.
Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эспаньол» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Депортиво» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из семи последних матчей «Депортиво» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.34. Ничья — в 3.30, выигрыш «Депортиво» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.79.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Тем временем, такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних домашних поединков хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь такой расклад сыграл в четырех из семи последних матчей «Депортиво».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.37