5 ноября в четвёртом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Спарта» и «Борнмут». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Спарта»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Спарта» занимает 16-е место, у клуба из Праги 4 набранных очка.
Последние матчи: в стартовой игре Лиги Европы «Спарта» переиграла «Арарат-Армению» (4:1), затем последовала ничья с командой «Лиллестрём» (1:1) и поражение в поединке против «Олимпиакоса» (0:1).
Не сыграют: Магнус Андерсен, Адам Карабец, Матей Ринеш.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в последних матчах чешский коллектив одержал одну победу, сыграл вничью в двух встречах и потерпел два поражения.
«Борнмут»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Борнмут» занимает третье место, англичане набрали 9 очков из 9 возможных.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги Европы «Борнмут» в гостях переиграл «Реал Сосьедад» (2:1), затем англичане нанесли поражения «Штурму» (3:0) и «Милану» (3:0).
Не сыграют: Алекс Скотт, Алекс Тот.
Состояние команды: «Борнмут» одержал победу в шестом матче подряд, команда в этих встречах забила 16 голов и не пропустила.
Статистика для ставок
- «Спарта» занимает в Лиге Европы 16-е место
- «Борнмут» занимает в Лиге Европы 3-е место
- «Спарта» и «Борнмут» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Борнмута» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Спарты» — 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
Прогноз: «Борнмут» демонстрирует шикарную победную серию, в которой одержал шесть побед, и отметим, что команда не пропустила. Можно рискнуть в пользу того, что английский клуб не пропустит в игре против «Спарты».
Ставка: «Борнмут» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.10.
Прогноз: В среднем за матч «Борнмут» забивает три мяча, а учитывая, что команда не пропускает, можно сыграть в пользу результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.