прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы, ставка за 2.10

5 ноября в четвёртом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Спарта» и «Борнмут». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Спарта»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Спарта» занимает 16-е место, у клуба из Праги 4 набранных очка.

Последние матчи: в стартовой игре Лиги Европы «Спарта» переиграла «Арарат-Армению» (4:1), затем последовала ничья с командой «Лиллестрём» (1:1) и поражение в поединке против «Олимпиакоса» (0:1).

Не сыграют: Магнус Андерсен, Адам Карабец, Матей Ринеш.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в последних матчах чешский коллектив одержал одну победу, сыграл вничью в двух встречах и потерпел два поражения.

«Борнмут»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Борнмут» занимает третье место, англичане набрали 9 очков из 9 возможных.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги Европы «Борнмут» в гостях переиграл «Реал Сосьедад» (2:1), затем англичане нанесли поражения «Штурму» (3:0) и «Милану» (3:0).

Не сыграют: Алекс Скотт, Алекс Тот.

Состояние команды: «Борнмут» одержал победу в шестом матче подряд, команда в этих встречах забила 16 голов и не пропустила.

На что ставят в матче Спарта — Борнмут Букмекерские коэффициенты на матч Спарта — Борнмут: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спарта» занимает в Лиге Европы 16-е место

«Борнмут» занимает в Лиге Европы 3-е место

«Спарта» и «Борнмут» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Борнмута» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Спарты» — 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Борнмут» демонстрирует шикарную победную серию, в которой одержал шесть побед, и отметим, что команда не пропустила. Можно рискнуть в пользу того, что английский клуб не пропустит в игре против «Спарты».

2.10 «Борнмут» забьёт и не пропустит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Спарта» — «Борнмут» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Борнмут» забьёт и не пропустит с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В среднем за матч «Борнмут» забивает три мяча, а учитывая, что команда не пропускает, можно сыграть в пользу результативности матча.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Спарта» — «Борнмут» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.