«Гент» забьёт и не пропустит?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.17

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций финский КуПС будет принимать бельгийский «Гент». Игра пройдет в Тампере 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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КуПС

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций финский КуПС занимает 34-е место, команда потерпела два поражения на старте сезона и не набрала ни одного очка.

Последние матчи: в первых турах Лиги конференций «Куопио» потерпел поражение от турецкого «Трабзонспора» (2:4) и боснийского «Бораца» (0:2).

В 31-м туре внутреннего чемпионата финский клуб в гостях проиграл клубу «Оулу» (0:2).

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних поединках КуПС одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и потерпел два поражения.

«Гент»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций бельгийский «Гент» занимает 17-е место, набрав три очка после двух сыгранных матчей.

Последние матчи: в стартовых матчах основной сетки еврокубка «Гент» выиграл у датского «Орхуса» (1:0) и потерпел поражение от португальской «Браги» (0:2).

В 10-м туре Высшей лиги Бельгии «Гент» на выезде проиграл команде «Ломмель» (0:2). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает третье место, набрав 25 очков.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах бельгийский клуб одержал две победы и потерпел три поражения.

На что ставят в матче КуПС — Гент Букмекерские коэффициенты на матч КуПС — Гент: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

КуПС занимает 34-е место в Лиге конференций

«Гент» занимает 17-е место в Лиге конференций

КуПС и «Гент» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.67. Ничья оценивается в 4.05. На победу КуПСа — 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.87.

Прогноз: «Гент» классом выше финского КуПСа и крайне редко пропускает. Ожидаем, что бельгийский клуб добьётся успеха в поединке против чемпиона Финляндии.

2.17 Фора «Гента» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч КуПС — «Гент» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора «Гента» (-1) с коэффициентом 2.17.

Прогноз: «Гент» надёжно действует в обороне, и потому вероятность того, что турецкий клуб пропустит, крайне невелика.

1.88 «Гент» забьёт и не пропустит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч КуПС — «Гент» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Гент» забьёт и не пропустит с коэффициентом 1.88.