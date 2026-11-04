В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций финский КуПС будет принимать бельгийский «Гент». Игра пройдет в Тампере 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
КуПС
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций финский КуПС занимает 34-е место, команда потерпела два поражения на старте сезона и не набрала ни одного очка.
Последние матчи: в первых турах Лиги конференций «Куопио» потерпел поражение от турецкого «Трабзонспора» (2:4) и боснийского «Бораца» (0:2).
В 31-м туре внутреннего чемпионата финский клуб в гостях проиграл клубу «Оулу» (0:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних поединках КуПС одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и потерпел два поражения.
«Гент»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций бельгийский «Гент» занимает 17-е место, набрав три очка после двух сыгранных матчей.
Последние матчи: в стартовых матчах основной сетки еврокубка «Гент» выиграл у датского «Орхуса» (1:0) и потерпел поражение от португальской «Браги» (0:2).
В 10-м туре Высшей лиги Бельгии «Гент» на выезде проиграл команде «Ломмель» (0:2). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает третье место, набрав 25 очков.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах бельгийский клуб одержал две победы и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- КуПС занимает 34-е место в Лиге конференций
- «Гент» занимает 17-е место в Лиге конференций
- КуПС и «Гент» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.67. Ничья оценивается в 4.05. На победу КуПСа — 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.87.
Прогноз: «Гент» классом выше финского КуПСа и крайне редко пропускает. Ожидаем, что бельгийский клуб добьётся успеха в поединке против чемпиона Финляндии.
Ставка: Фора «Гента» (-1) с коэффициентом 2.17.
Прогноз: «Гент» надёжно действует в обороне, и потому вероятность того, что турецкий клуб пропустит, крайне невелика.
Ставка: «Гент» забьёт и не пропустит с коэффициентом 1.88.