Отправит ли «Сельта» в зону вылета «Райо»?

прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 1.83

31 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Сельта». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» по итогам девяти поединков текущего сезона испанской Ла Лиги имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на 16-м месте с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки) и с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: ранее в рамках третьего 1/64 финала Кубка Испании клуб на чужом поле переиграл заштатный «Рекреативо» (3:2).

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Перед этим в рамках предыдущего тура чемпионата Испании коллектив недосчитался баллов, когда теперь на своём поле крупно проиграл «Эльче» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Баталья и Луиз Фелипе, дисквалифицирован — Сисс.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

Данные результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно при поддержке родных трибун, но перевес соперника в классе рискует им в этом помешать.

Серхио Камельо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда находится на девятом месте с отрывом в три пункта от нынешнего соперника и с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках предыдущего тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив уже был на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Селтиком» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Эль-Абдаллауи, Борха Иглесиас, Нуньес, Роман и Старфельт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» не выиграл при двух победах и одной ничьей.

Можно считать, что с такой формой у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть их преимущество в классе над соперником.

Ферран Жуджла и Пабло Дуран — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с двумя голами.

На что ставят в матче Райо Вальекано — Сельта Букмекерские коэффициенты на матч Райо Вальекано — Сельта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды

в четырех из шести выездных последних матчей «Сельты» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Сельты» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.43. Ничья — в 3.25, выигрыш «Сельты» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних матчей.

Тем временем, такой расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Райо Вальекано» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Сельты».

2.49 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Райо Вальекано» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.49