31 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Сельта». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» по итогам девяти поединков текущего сезона испанской Ла Лиги имеет девять очков в своем активе.
Команда находится на 16-м месте с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки) и с отставанием в три пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: ранее в рамках третьего 1/64 финала Кубка Испании клуб на чужом поле переиграл заштатный «Рекреативо» (3:2).
Перед этим в рамках предыдущего тура чемпионата Испании коллектив недосчитался баллов, когда теперь на своём поле крупно проиграл «Эльче» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Баталья и Луиз Фелипе, дисквалифицирован — Сисс.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.
Данные результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно при поддержке родных трибун, но перевес соперника в классе рискует им в этом помешать.
Серхио Камельо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» по итогам 10-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.
Команда находится на девятом месте с отрывом в три пункта от нынешнего соперника и с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках предыдущего тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).
Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив уже был на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Селтиком» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Эль-Абдаллауи, Борха Иглесиас, Нуньес, Роман и Старфельт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» не выиграл при двух победах и одной ничьей.
Можно считать, что с такой формой у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть их преимущество в классе над соперником.
Ферран Жуджла и Пабло Дуран — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с двумя голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды
- в четырех из шести выездных последних матчей «Сельты» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Сельты» забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.43. Ничья — в 3.25, выигрыш «Сельты» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.73.
Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних матчей.
Тем временем, такой расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Сельты».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.49