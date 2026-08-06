прогноз на матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.26

7 августа в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Токтогул» и «Озгон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.

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«Токтогул»

Турнирное положение: «Токтогул» находится в группе аутсайдеров. Сейчас команда занимает 14-е место.

При этом «Токтогул» на 4 очка опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 28 мячей в 17 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Бишкек Сити» (0:0).

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До того команда дважды уступила «Алаю» — 0:1 и 2:4. К тому же с тем же «Бишкек Сити» она разошлась миром (1:1).

В 7 домашних матчах «Токтогул» взял всего 4 очка. Причем команда пропустила в свои ворота 14 раз.

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Состояние команды: «Токтогул» не блещет стабильностью результатов. Да и победила команда всего 4 раза в 17 поединках киргизского чемпионата.

К тому же «Токтогул» не может победить уже в 6 матчах кряду. Да и в двух из трех своих последних матчах команда не сумела отличиться.

«Озгон»

Турнирное положение: Эта команда сражается за самые высокие места. На данный момент она третья в турнирной таблице.

При этом «Озгон» на 4 очка отстает от лидера. Забила команда 34 мяча при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда c боем уступила «Алаю» (2:3), решающий мяч пропустив во втором тайме.

До того «Озгон» был дважды подряд обыграл «Илбирс» — 1:0 и 5:1. Да и тот же «Алай» команда переиграла с минимальным счетом.

При этом «Озгон» на чужих полях выступает вполне продуктивно. Команда в 9 матчах вне родных стен победила 6 раз при трех поражениях.

Состояние команды: «Озгон» ныне выглядит довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила 3 раза кряду.

Главной ценностью команды является атака. Да и в поединке первого круга «Озгон» переиграл новичка элитарного дивизиона (2:1).

И уж точно «Озгон» едет в гости за тремя очками. До второго места всего три очка, да и забивает на выезде команда в среднем 2 гола за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Озгон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.26. Ничья — в 2.83, выигрыш «Токтогула» — в 3.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.58, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.50.

Прогноз: «Токтогул» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же неудачно выступает в родных стенах.

2.26 Победа «Озгона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Токтогул» — «Озгон» принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Победа «Озгона» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.58 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч «Токтогул» — «Озгон» принесёт чистый выигрыш 1580₽, общая выплата — 2580₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.58.

Пять причин, почему ставка зайдет