7 августа в 16-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Пегасы» ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 11-м месте турнирной таблицы.
При этом «Сурхан» всего на 3 очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 22 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно, сумев переиграть «Коканд» (1:0).
До того команда поочередно уступила самаркандскому «Динамо» (1:2) и «Хорезму» (0:1). Зато «Андижан» был обыгран (2:1).
В пяти последних матчах «Сурхан» разжился 2 победами. В них «пегасы» отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: После паузы в чемпионате команда чередует успешные результаты с негативными. Чего-чего, а стабильности «пегасам» недостает.
Между тем, «Сурхан» традиционно неудачно противостоит «Навбахору». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Навбахор»
Турнирное положение: «Ястребы» борются за медали чемпионата. Ныне команда находится на 4-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Навбахор» всего на один пункт отстает от топ-3. К тому же забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка, учинив разгром «Хорезму» (5:1).
До того команда разошлась миром с ферганским «Нефтчи» (1:1). При этом чуть ранее она с таким же счетом подписала мировую с «Кызылкумом».
При этом «Навбахор» в пяти своих последних матчах победил всего один раз. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Состояние команды: «Навбахор» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 3 последних поединках.
При этом «Навбахор» в 8 выездных поединках набрал 14 очков. А вот забивает вне родных стен команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.
Безусловно, «ястребы» постараются подтянуться к заветной тройке. Да и от «Сурхана» команда не пропускала в двух последних очных поединках. Продолжится ли столь приятная тенденция?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.26. Ничья — в 2.83, выигрыш «Сурхана» — в 3.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.58, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.50.
Прогноз: «Навбахор» мотивирован запрыгнуть в тройку, к тому же в двух последних матчах не пропускал от «пегасов».
Ставка: Победа «Навбахора» за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.58.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сурхан» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Навбахор» не проигрывает в 3 матчах кряду
- «Сурхан» дома победил всего 2 раза в 7 матчах
- «Навбахор» не пропускал от «пегасов» в 2 последних очных поединках
- «Ястребы» пропустили 14 мячей в 15 матчах чемпионата