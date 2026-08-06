7 августа в 16-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.

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«Сурхан»

Турнирное положение: «Пегасы» ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» всего на 3 очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 22 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно, сумев переиграть «Коканд» (1:0).

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До того команда поочередно уступила самаркандскому «Динамо» (1:2) и «Хорезму» (0:1). Зато «Андижан» был обыгран (2:1).

В пяти последних матчах «Сурхан» разжился 2 победами. В них «пегасы» отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: После паузы в чемпионате команда чередует успешные результаты с негативными. Чего-чего, а стабильности «пегасам» недостает.

Между тем, «Сурхан» традиционно неудачно противостоит «Навбахору». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Ястребы» борются за медали чемпионата. Ныне команда находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Навбахор» всего на один пункт отстает от топ-3. К тому же забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка, учинив разгром «Хорезму» (5:1).

До того команда разошлась миром с ферганским «Нефтчи» (1:1). При этом чуть ранее она с таким же счетом подписала мировую с «Кызылкумом».

При этом «Навбахор» в пяти своих последних матчах победил всего один раз. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Состояние команды: «Навбахор» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 3 последних поединках.

При этом «Навбахор» в 8 выездных поединках набрал 14 очков. А вот забивает вне родных стен команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.

Безусловно, «ястребы» постараются подтянуться к заветной тройке. Да и от «Сурхана» команда не пропускала в двух последних очных поединках. Продолжится ли столь приятная тенденция?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.26. Ничья — в 2.83, выигрыш «Сурхана» — в 3.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.58, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.50.

Прогноз: «Навбахор» мотивирован запрыгнуть в тройку, к тому же в двух последних матчах не пропускал от «пегасов».

2.26 Победа «Навбахора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Сурхан» — «Навбахор» принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Победа «Навбахора» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.58 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч «Сурхан» — «Навбахор» принесёт чистый выигрыш 1580₽, общая выплата — 2580₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.58.

Пять причин, почему ставка зайдет