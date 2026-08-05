4 августа в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Тун» и «Викингур». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.98.
«Тун»
Перед матчем: «Тун» в качестве действующего чемпиона Швейцарии стартовал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где не смог обыграть загребское «Динамо».
Последние матчи: В минувшей встрече швейцарской Суперлиги «Тун» разгромно проиграл дома «Янг Бойз» — 0:6.
До того команда потерпела поражение от загребского «Динамо» (2:3 ДВ) в Лиге чемпионов и обыграла «Люцерн» (3:1) в первом туре Суперлиги.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: Действующий чемпион Швейцарии не лучшим образом входит в новый сезон, где уже успел вылететь из Лиги чемпионов и разгромно проиграть в Суперлиге «Янг Бойз».
Команда пока не отличается готовностью выступать в еврокубках на высоком уровне, но благосклонный жребий может вполне позволить команде из Альп не только обеспечить себе евроосень, но и место в Лиге Европы.
«Викингур»
Перед матчем: «Викингур» на правах чемпиона Исландии начал свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где был выбит венгерский «Дьер», но на следующем этапе коллектив оступился в противостоянии с «Хапоэлем» из Беэр-Шева.
Последние матчи: Прошлый матч «Викингур» сыграл в чемпионате Исландии, где разошелся миром с «Акранесом» — 2:2.
Ранее действующий чемпион Исландии проиграл «Хапоэлю» Б-Ш (0:2) в Лиге чемпионов и разгромил «Кефлавик» (5:1) в чемпионате страны.
Состояние команды: Команда уже навела шороху в Европе, неожиданно выбив «Дьер» из Лиги чемпионов, да и в противостоянии с «Хапоэлем» исландцы были близки к успеху.
Также клуб из Рейкьявика успешно выступает у себя дома, где «Викингур» находится на первой строчке, оторвавшись на семь очков. А если коллективу получится еще выбить «Тун», то уже точно обеспечат себе евроосень.
Статистика для ставок
- «Тун» не побеждал в четырех из пяти последних встречах
- «Викингур» пропускал в шести предыдущих играх кряду
- Команды прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Тун» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.20, а победа «Викингура» — в 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со различными коэффициентами — 1.39 и 2.77.
Прогноз: Несмотря на статус гостевой встречи, «Викнгур» предпримет усилия, чтобы много не пропустить.
Ставка: Тотал «Туна» меньше 1,5 за 2.98.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «Викингур» воспользуется не лучшей игровой формой хозяев и не проиграет.
Ставка: «Викингур» не проиграет за 2.70