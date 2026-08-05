«Викинги» не сложат оружие в Альпах?

прогноз на матч Лиги Европы по футболу, ставка за 2.98

4 августа в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Тун» и «Викингур». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.98.

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«Тун»

Перед матчем: «Тун» в качестве действующего чемпиона Швейцарии стартовал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где не смог обыграть загребское «Динамо».

Последние матчи: В минувшей встрече швейцарской Суперлиги «Тун» разгромно проиграл дома «Янг Бойз» — 0:6.

До того команда потерпела поражение от загребского «Динамо» (2:3 ДВ) в Лиге чемпионов и обыграла «Люцерн» (3:1) в первом туре Суперлиги.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: Действующий чемпион Швейцарии не лучшим образом входит в новый сезон, где уже успел вылететь из Лиги чемпионов и разгромно проиграть в Суперлиге «Янг Бойз».

Команда пока не отличается готовностью выступать в еврокубках на высоком уровне, но благосклонный жребий может вполне позволить команде из Альп не только обеспечить себе евроосень, но и место в Лиге Европы.

«Викингур»

Перед матчем: «Викингур» на правах чемпиона Исландии начал свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где был выбит венгерский «Дьер», но на следующем этапе коллектив оступился в противостоянии с «Хапоэлем» из Беэр-Шева.

Последние матчи: Прошлый матч «Викингур» сыграл в чемпионате Исландии, где разошелся миром с «Акранесом» — 2:2.

Ранее действующий чемпион Исландии проиграл «Хапоэлю» Б-Ш (0:2) в Лиге чемпионов и разгромил «Кефлавик» (5:1) в чемпионате страны.

Состояние команды: Команда уже навела шороху в Европе, неожиданно выбив «Дьер» из Лиги чемпионов, да и в противостоянии с «Хапоэлем» исландцы были близки к успеху.

Также клуб из Рейкьявика успешно выступает у себя дома, где «Викингур» находится на первой строчке, оторвавшись на семь очков. А если коллективу получится еще выбить «Тун», то уже точно обеспечат себе евроосень.

Статистика для ставок

«Тун» не побеждал в четырех из пяти последних встречах

«Викингур» пропускал в шести предыдущих играх кряду

Команды прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Тун» абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.20, а победа «Викингура» — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со различными коэффициентами — 1.39 и 2.77.

Прогноз: Несмотря на статус гостевой встречи, «Викнгур» предпримет усилия, чтобы много не пропустить.

2.98 Тотал «Туна» меньше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Тун» — «Викингур» позволит вывести на карту выигрыш 1980₽, общая выплата — 2980₽

Ставка: Тотал «Туна» меньше 1,5 за 2.98.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Викингур» воспользуется не лучшей игровой формой хозяев и не проиграет.

2.70 «Викингур» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Тун» — «Викингур» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: «Викингур» не проиграет за 2.70