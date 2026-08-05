6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Лех» и «Клаксвик». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Лех»
Турнирное положение: «Лех» не столь успешно стартовал в чемпионате Польши. На данный момент команда находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Лех» в двух первых турах набрал 4 очка. Забила команда два мяча при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лех» сумел одолеть краковскую «Вечисту» (2:1).
До того команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. В первом поединке она переиграла «Орхус» (4:1), после чего уступила сопернику c таким же счетом. А вот в серии пенальти точнее были датчане.
При этом «Лех» в пяти последних матчах победил 3 раза. В них команда забила 10 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Лех» крайне нестабилен в плане результатов. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился уж очень обидным.
И уж точно «Лех» будет действовать максимально агрессивно. Габаритный Микаэль Исхак и его партнеры не должны даже замечать фарерцев.
«Клаксвик»
Турнирное положение: «Клаксвик» уже успел вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Команда прошла один раунд, но затем вылетела от «Кауно Жальгириса».
К тому же «Клаксвик» является действующим лидером чемпионата Фарерских островов. Команда по очкам идет вровень с «Рунавиком».
Последние матчи: вылет от литовцев получился крайне досадным. Соперник забил решающий мяч в самой концовке (0:1).
После того команда переиграла «Торсхавн» (2:0). А вот несколько ранее не смогла одолеть тех же злосчастных литовцев (0:0).
В пяти своих последних матчах «Клаксвик» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей при трех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Клаксвик» имеет достаточно надежные тылы. В своем чемпионате команда пропустила 12 мячей в 17 матчах.
При всем при этом команда победила всего 9 раз в 17 поединках фарерского чемпионата. А вот забивает «Клаксвик» в среднем 2 мяча за матч.
Наверняка «Клаксвик» отдаст инициативу сопернику. Фарерцы вполне способны выждать и найти свой шанс в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лех» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.25, а победа соперника — в 13.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Лех» выглядит в разы сильнее соперника, к тому же имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора «Леха» -2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Клаксвик» в трех последних матчах забил лишь 2 мяча
- «Лех» потенциально способен прибавить в плане реализации
- «Клаксвик» даже в чемпионате Фарер победил лишь в половине матчей
- «Лех» давненько не побеждал в родных стенах и явно мотивирован прервать эту неудачную серию
- Отлично вписался в игру команды иранец Аллахьяр Сайядманеш, отличившийся забитым мячом в предыдущем поединке