6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Лех» и «Клаксвик». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Лех»

Турнирное положение: «Лех» не столь успешно стартовал в чемпионате Польши. На данный момент команда находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Лех» в двух первых турах набрал 4 очка. Забила команда два мяча при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лех» сумел одолеть краковскую «Вечисту» (2:1).

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До того команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. В первом поединке она переиграла «Орхус» (4:1), после чего уступила сопернику c таким же счетом. А вот в серии пенальти точнее были датчане.

При этом «Лех» в пяти последних матчах победил 3 раза. В них команда забила 10 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Лех» крайне нестабилен в плане результатов. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился уж очень обидным.

И уж точно «Лех» будет действовать максимально агрессивно. Габаритный Микаэль Исхак и его партнеры не должны даже замечать фарерцев.

«Клаксвик»

Турнирное положение: «Клаксвик» уже успел вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Команда прошла один раунд, но затем вылетела от «Кауно Жальгириса».

К тому же «Клаксвик» является действующим лидером чемпионата Фарерских островов. Команда по очкам идет вровень с «Рунавиком».

Последние матчи: вылет от литовцев получился крайне досадным. Соперник забил решающий мяч в самой концовке (0:1).

После того команда переиграла «Торсхавн» (2:0). А вот несколько ранее не смогла одолеть тех же злосчастных литовцев (0:0).

В пяти своих последних матчах «Клаксвик» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Клаксвик» имеет достаточно надежные тылы. В своем чемпионате команда пропустила 12 мячей в 17 матчах.

При всем при этом команда победила всего 9 раз в 17 поединках фарерского чемпионата. А вот забивает «Клаксвик» в среднем 2 мяча за матч.

Наверняка «Клаксвик» отдаст инициативу сопернику. Фарерцы вполне способны выждать и найти свой шанс в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.25, а победа соперника — в 13.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Лех» выглядит в разы сильнее соперника, к тому же имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

2.25 Фора «Леха» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Лех» — «Клаксвик» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Леха» -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Лех» — «Клаксвик» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет