прогноз на битву за выход в финал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.87

6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги Европы сыграют «КуПС» и «Университатя» Крайова. Начало встречи — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«КуПС»

Турнирное положение: «КуПС» начал борьбу в континентальных турнирах нынешнего сезона с квалификации Лиги чемпионов.

Команда попала в отбор Лиги Европы после того, как уступила в четвертьфинале отбора главного еврокубка азербайджанскому «Сабаху» Баку.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 18-го тура чемпионата Финляндии текущего сезона клуб на чужом поле одержал победу над «Гнистаном» (1:0).

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Ранее в ответном поединке четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Сабаха» Баку (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в шести последних матчах разных турниров «КуПС» выиграл трижды и три раза проиграл.

Столь противоречивые выступления не дают четкого представления о форме хозяев, но они точно не убеждают в их высоких шансах на успех, ведь соперник превосходит финнов в классе.

Боб Арма — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы текущего сезона с двумя голами.

«Университатя» Крайова

Турнирное положение: «Университатя» Крайова на правах чемпиона Румынии стартовал в еврокубках с отбора Лиги чемпионов.

Команда оказалась в квалификации Лиги Европы после того, как проиграла в четвертьфинале отбора главного континентального турнира болгарскому «Левски».

Последние матчи: в рамках третьего тура румынского чемпионата нового сезона клуб в домашних стенах одержал разгромную победу над «Петролулом» (4:0).

Ранее в предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов, коллектив на своем поле сыграл вничью с «Левски» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах разного статуса «Университатя» Крайова выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

С такой формой гостям будет непросто не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, тем более на выезде, однако с учетом перевеса в классе над соперником это более чем реально.

Ассад аль-Хамлави и Никушор Банку — лучшие бомбардиры команды в еврокубках текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «КуПС» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «КуПС» забивали меньше трех голов

в трех последних матчах «Университати» Крайова забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Университатя» Крайова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.96. Ничья — в 3.35, выигрыш «КуПС» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше трех мячей. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.

Между тем, в шести из восьми последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.87 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «КуПС» — «Университатя» Крайова позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна команда не забьет, поскольку в четырех из пяти последних матчей «КуПС» забивал только один из соперников.

2.06 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «КуПС» — «Университатя» Крайова позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.06