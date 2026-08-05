прогноз на матч Лиги конференций ставка за 1.95

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Интер Эскальдес» из Андорры будет принимать эстонскую «Флору». Игра пройдет в Энкампе 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Интер Эскальдес»

Турнирная таблица: В чемпионате Андорры «Интер Эскальдес» завоевал золото, набрав 54 очка после 24 туров. Команда по ходу сезона одержала 17 побед, сыграла 3 матча вничью и в 4 играх потерпела поражение.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Эскальдес» проиграл чемпиону Гибралтара «Линкольну» (1:1 — ничья дома, 1:3 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Интер Эскальдес» не может выиграть на протяжении пяти матчей, сыграв одну встречу вничью и в четырёх играх потерпев поражения.

«Флора»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Флора» занимает 2-е место с 39 пунктами и отстаёт от лидера «Левадии» на 8 очков.

Последние матчи: В 21 туре Высшей эстонской лиги «Флора» дома переиграла «Лаагри» (1:0).

В первом раунде Лиги чемпионов «Флора» проиграла чемпиону Грузии — «Иберии» (2:3 — поражение дома, 2:2 — ничья в гостях).

Из Лиги чемпионов эстонская команда перешла в Лигу конференций. Во втором отборочном раунде еврокубка «Флора» с трудом преодолела барьер в лице ТНС из Уэльса (1:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях, 4:2 — победа по пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Флора» в пяти матчах одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и в одном поединке потерпела поражение.

Статистика для ставок

«Флора» проиграла «Иберии» в Лиге чемпионов (4:5) и одержала победу над ТНС из Уэльса (1:1, 4:2 — победа по пенальти)

«Интер Эскальдес» в Лиге чемпионов проиграл «Линкольну» из Гибралтара (2:4)

«Флора» и «Интер Эскальдес» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Интер Эскальдес» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.93. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Флоры» — 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в среднем за матч футболисты «Флоры» и ТНС забивают по 2 мяча.

1.95 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Интер Эскальдес» — «Флора» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, «Интер Эскальдес» будет играть дома и имеет хорошие шансы добиться победы в первом матче противостояния.

1.93 Победа «Интер Эскальдес» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Интер Эскальдес» — «Флора» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Победа «Интер Эскальдес» с коэффициентом 1.93.