прогноз на поединок за финал квалификации Лиги конференций, ставка за 2.01

6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги конференций сыграют «Интер» Турку и «Вадуц». Начало встречи — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Интер» Турку

Турнирное положение: «Интер» Турку, как вторая команда чемпионата Финляндии 2025 года, начал борьбу в отборе Лиги конференций с 1/8 финала.

Команда в 1/8 финала квалификации данного еврокубка смогла пройти боснийский «Сараево», после чего в четвертьфинале — турецкий «Башакшехир».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 18-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на чужом поле обыграл ВПС (1:0).

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Перед этим в поединке, который был ответным на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив теперь в домашних стенах одержал победу над «Башакшехиром» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Интер» Турку выиграл после трех поединков без побед.

Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом преимущества в классе над соперником, а также фактором поддержки родных трибун, говорит в их пользу.

Клинтон Джефта — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.

«Вадуц»

Турнирное положение: «Вадуц» на правах победителя Кубка Лихтенштейна стартовал в квалификации Лиги конференций на предыдущей стадии.

Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира сумела уверенно разобраться с представителем Андорры — «Атлетиком» Эскальдес.

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Швейцарии клуб на своем поле проиграл «Санкт-Галлену» (2:3).

Ранее в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив в чужих стенах одержал победу над «Атлетиком» Эскальдес (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Вадуц» проиграл дважды при одной победе.

С такой формой гостям трудно рассчитывать даже на мировой исход, особенно на чужом поле, не говоря уже о том, что соперник выше их классом.

Брандон Томас — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

На что ставят в матче Интер Турку — Вадуц Букмекерские коэффициенты на матч Интер Турку — Вадуц: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Интера» Турку забивали меньше трех голов

в трех из пяти последних матчей «Интера» Турку хотя бы одна команда не забивала

в шести из девяти последних матчей «Вадуц» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Турку — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.01. Ничья — в 3.70, выигрыш «Вадуца» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.22.

Прогноз: в двух последних матчах хозяева поля выиграли. Так было и в их шести из девяти последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли.

2.01 «Интер» Турку победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Интер» Турку — «Вадуц» принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Интер» Турку победит за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в четырех из пяти последних матчей хозяев.

2.22 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Интер» Турку — «Вадуц» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.22