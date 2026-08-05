6 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги конференций сыграют «Интер» Турку и «Вадуц». Начало встречи — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Интер» Турку
Турнирное положение: «Интер» Турку, как вторая команда чемпионата Финляндии 2025 года, начал борьбу в отборе Лиги конференций с 1/8 финала.
Команда в 1/8 финала квалификации данного еврокубка смогла пройти боснийский «Сараево», после чего в четвертьфинале — турецкий «Башакшехир».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 18-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на чужом поле обыграл ВПС (1:0).
Перед этим в поединке, который был ответным на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив теперь в домашних стенах одержал победу над «Башакшехиром» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Интер» Турку выиграл после трех поединков без побед.
Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом преимущества в классе над соперником, а также фактором поддержки родных трибун, говорит в их пользу.
Клинтон Джефта — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.
«Вадуц»
Турнирное положение: «Вадуц» на правах победителя Кубка Лихтенштейна стартовал в квалификации Лиги конференций на предыдущей стадии.
Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира сумела уверенно разобраться с представителем Андорры — «Атлетиком» Эскальдес.
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Швейцарии клуб на своем поле проиграл «Санкт-Галлену» (2:3).
Ранее в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив в чужих стенах одержал победу над «Атлетиком» Эскальдес (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Вадуц» проиграл дважды при одной победе.
С такой формой гостям трудно рассчитывать даже на мировой исход, особенно на чужом поле, не говоря уже о том, что соперник выше их классом.
Брандон Томас — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Интера» Турку забивали меньше трех голов
- в трех из пяти последних матчей «Интера» Турку хотя бы одна команда не забивала
- в шести из девяти последних матчей «Вадуц» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» Турку — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.01. Ничья — в 3.70, выигрыш «Вадуца» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.22.
Прогноз: в двух последних матчах хозяева поля выиграли. Так было и в их шести из девяти последних домашних поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Интер» Турку победит за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.22