6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Богемианс» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Богемианс»
Турнирное положение: «Богемианс» в своем чемпионате находятся на 3-м месте. Команда на 7 очков отстает от лидера.
При этом «Богемианс» прошел уже 2 раунд квалификации Лиги конференций. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Богемианс» не смог одолеть «Голуэй Юнайтед» (1:1).
До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Балкани». Ирландцы победили в первом матче (2:1), проиграли во втором (2:3), но были точнее в серии пенальти.
При этом «Богемианс» в трех последних матчах неизменно пропускал. Вообще же, ирландцы в среднем пропускают фактически гол за матч.
Состояние команды: «Богемианс» нынче не балует стабильностью результатов. В двух последних матчах команда пропустила 4 мяча.
«Богемианс» считается строго домашней командой. В четырех последних матчах на своем поле команда победила три раза при одной ничьей. Вот только сдержит ли выпады датчан?!
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» выдал уверенный старт в своем чемпионате. Там команда находится на 2-м месте, уступая «Копенгагену» лишь по разнице мячей.
Причем «Мидтьюлланн» в двух турах датского чемпионата настрелял 5 мячей. А вот пропустила в них команда 3 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем матче чемпионата команда расправилась с «Хорсенсом» (2:1).
А вот из квалификации Лиги Европы команда вылетела от «Бешикташа». Датчане проиграли в обоих матчах — 0:1 и 0:2.
В 4 своих последних матчах «Мидтьюлланн» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей при шести пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мидтьюлланн» имеет не столь надежные тылы. Команда пока пропускает в каждом матче.
Вылет от турок получился полностью справедливым. Да и вообще, вскрывать оборонительные редуты соперников такого уровня команда еще не научилась.
Так или иначе датчане постараются пробиться в групповой раунд. Опыта в этом плане у них хоть отбавляй, да и надо же реабилитироваться за вылет от «Бешикташа».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидтьюлланна» дают 1.42, а на «Богемианс» — 5.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.15.
Прогноз: Датчане выглядят предпочтительнее оппонента, не блещущего к тому же стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Мидтьюлланна» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мидтьюлланн» в кадровом плане смотрится предпочтительнее оппонента
- «Богемианс» не побеждал в двух последних поединках
- «Мидтьюлланн» победил в 2 стартовых матчах своего чемпионата
- «Богемианс» в среднем пропускает фактически один мяч за матч
- Датчане постепенно прибавляют в плане реализации