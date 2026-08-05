прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.20

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Богемианс» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Богемианс»

Турнирное положение: «Богемианс» в своем чемпионате находятся на 3-м месте. Команда на 7 очков отстает от лидера.

При этом «Богемианс» прошел уже 2 раунд квалификации Лиги конференций. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Богемианс» не смог одолеть «Голуэй Юнайтед» (1:1).

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До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Балкани». Ирландцы победили в первом матче (2:1), проиграли во втором (2:3), но были точнее в серии пенальти.

При этом «Богемианс» в трех последних матчах неизменно пропускал. Вообще же, ирландцы в среднем пропускают фактически гол за матч.

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Состояние команды: «Богемианс» нынче не балует стабильностью результатов. В двух последних матчах команда пропустила 4 мяча.

«Богемианс» считается строго домашней командой. В четырех последних матчах на своем поле команда победила три раза при одной ничьей. Вот только сдержит ли выпады датчан?!

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» выдал уверенный старт в своем чемпионате. Там команда находится на 2-м месте, уступая «Копенгагену» лишь по разнице мячей.

Причем «Мидтьюлланн» в двух турах датского чемпионата настрелял 5 мячей. А вот пропустила в них команда 3 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем матче чемпионата команда расправилась с «Хорсенсом» (2:1).

А вот из квалификации Лиги Европы команда вылетела от «Бешикташа». Датчане проиграли в обоих матчах — 0:1 и 0:2.

В 4 своих последних матчах «Мидтьюлланн» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» имеет не столь надежные тылы. Команда пока пропускает в каждом матче.

Вылет от турок получился полностью справедливым. Да и вообще, вскрывать оборонительные редуты соперников такого уровня команда еще не научилась.

Так или иначе датчане постараются пробиться в групповой раунд. Опыта в этом плане у них хоть отбавляй, да и надо же реабилитироваться за вылет от «Бешикташа».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидтьюлланна» дают 1.42, а на «Богемианс» — 5.75; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.15.

Прогноз: Датчане выглядят предпочтительнее оппонента, не блещущего к тому же стабильностью результатов.

2.20 Фора «Мидтьюлланна» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Богемианс» — «Мидтьюлланн» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Мидтьюлланна» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Богемианс» — «Мидтьюлланн» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет