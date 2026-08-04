5 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги конференций сыграют «Бранн» и «Аполлон». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Бранн»
Турнирное положение: «Бранн», как четвертая команда чемпионата Норвегии 2025 года, начал борьбу в отборе Лиги конференций с предыдущей стадии.
Команда в четвертьфинале квалификации данного еврокубка смогла пройти румынскую «Университатю Клуж», где решающим был домашний поединок.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на своем поле обыграл «Русенборг» (3:2).
Перед этим в поединке, который был ответным на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Университатей Клуж» (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Бранн» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.
Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом преимущества в классе над соперником, а также фактором поддержки родных трибун, говорит в их пользу.
Никлас Кастро — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.
«Аполлон»
Турнирное положение: «Аполлон» на правах бронзового призера чемпионата Кипра также стартовал в квалификации Лиги конференций на предыдущей стадии.
Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира сумела уверенно разобраться с представителем Грузии «Дилой» Гори.
Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии Лиги конференций, клуб дома разгромил «Дилу» Гори (3:0).
Ранее коллектив в первом поединке четвертьфинала квалификации этого же еврокубка теперь в чужих стенах еще более крупно обыграл грузинского соперника — 4:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса «Аполлон» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
С такой формой гости могут рассчитывать по крайней мере на мировой исход, однако на чужом поле, да еще и против более классного соперника это будет непросто.
Брандон Томас — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в 14-ти последних матчах «Бранна» забивали обе команды
- в шести последних матчах «Аполонна» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Аполлон» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, выигрыш «Аполлона» — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.79 и 2.01.
Прогноз: в 14-ти последних матчах хозяев поля забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних домашних поединках.
И хотя в шести последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, фактор результативной атаки и уязвимой обороны фаворита игры обещает стать решающим.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в 15-ти последних матчах «Бранна» было забито три или больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.32