Сдуется ли «Аполлон» в Норвегии?

прогноз на поединок за финал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.80

5 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги конференций сыграют «Бранн» и «Аполлон». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Бранн»

Турнирное положение: «Бранн», как четвертая команда чемпионата Норвегии 2025 года, начал борьбу в отборе Лиги конференций с предыдущей стадии.

Команда в четвертьфинале квалификации данного еврокубка смогла пройти румынскую «Университатю Клуж», где решающим был домашний поединок.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на своем поле обыграл «Русенборг» (3:2).

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Перед этим в поединке, который был ответным на предыдущей стадии Лиги конференций, коллектив снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Университатей Клуж» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Бранн» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма должна вселять уверенность хозяевам поля, что с учетом преимущества в классе над соперником, а также фактором поддержки родных трибун, говорит в их пользу.

Никлас Кастро — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.

«Аполлон»

Турнирное положение: «Аполлон» на правах бронзового призера чемпионата Кипра также стартовал в квалификации Лиги конференций на предыдущей стадии.

Команда в четвертьфинале отбора этого континентального турнира сумела уверенно разобраться с представителем Грузии «Дилой» Гори.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной на предыдущей стадии Лиги конференций, клуб дома разгромил «Дилу» Гори (3:0).

Ранее коллектив в первом поединке четвертьфинала квалификации этого же еврокубка теперь в чужих стенах еще более крупно обыграл грузинского соперника — 4:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса «Аполлон» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

С такой формой гости могут рассчитывать по крайней мере на мировой исход, однако на чужом поле, да еще и против более классного соперника это будет непросто.

Брандон Томас — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с двумя голами.

На что ставят в матче Бранн — Аполлон Букмекерские коэффициенты на матч Бранн — Аполлон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 14-ти последних матчах «Бранна» забивали обе команды

в шести последних матчах «Аполонна» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Аполлон» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.10, выигрыш «Аполлона» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.79 и 2.01.

Прогноз: в 14-ти последних матчах хозяев поля забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних домашних поединках.

И хотя в шести последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал, фактор результативной атаки и уязвимой обороны фаворита игры обещает стать решающим.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Бранн» — «Аполлон» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в 15-ти последних матчах «Бранна» было забито три или больше мячей.

2.32 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Бранн» — «Аполлон» принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.32