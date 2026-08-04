прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов датский «Орхус» будет принимать азербайджанский «Сабах». Игра пройдет в Раннерсе 5 августа. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Орхус»

Турнирная таблица: В Суперлиге Дании «Орхус» занимает 7-е место, набрав два очка в двух матчах.

Последние матчи: В стартовых матчах чемпионата Дании «Орхус» сыграл вничью с командами «Люнгбю» (2:2) и «Брондбю» (1:1).

В Лиге чемпионов «Орхус» стартовал со второго квалификационного матча, на этой стадии датчане переиграли польский «Лех» лишь в серии пенальти (1:4 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях, 4:3 — победа в серии пенальти).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах датчане одержали две победы, сыграли вничью в двух поединках и потерпели одно поражение.

«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.

Последние матчи: Чемпион Азербайджана одержал две победы в первом раунде Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии чемпиона Уэльса — ТНС (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов азербайджанцы нанесли два поражения финскому чемпиону — КуПСу (1:0 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал четыре победы и в одной игре потерпел поражение.

На что ставят в матче Орхус — Сабах Букмекерские коэффициенты на матч Орхус — Сабах: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сабах» в Лиге чемпионов переиграл ТНС из Уэльса (4:1) и КуПС из Финляндии (3:0)

«Орхус» в Лиге чемпионов одержал победу над польским «Лехом» (4:4, 4:3 — по пенальти)

«Сабах» и «Орхус» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орхуса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Сабаха» — 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 1.98.

Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Сабах» и «Орхус» забивают по два мяча, ожидаем, что азербайджанцы и датчане проведут верховой поединок.

2.25 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Орхус» — «Сабах» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Не исключаем, что азербайджанцы и датчане смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Орхус» — «Сабах» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.