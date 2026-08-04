В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов датский «Орхус» будет принимать азербайджанский «Сабах». Игра пройдет в Раннерсе 5 августа. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Орхус»
Турнирная таблица: В Суперлиге Дании «Орхус» занимает 7-е место, набрав два очка в двух матчах.
Последние матчи: В стартовых матчах чемпионата Дании «Орхус» сыграл вничью с командами «Люнгбю» (2:2) и «Брондбю» (1:1).
В Лиге чемпионов «Орхус» стартовал со второго квалификационного матча, на этой стадии датчане переиграли польский «Лех» лишь в серии пенальти (1:4 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях, 4:3 — победа в серии пенальти).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних матчах датчане одержали две победы, сыграли вничью в двух поединках и потерпели одно поражение.
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Азербайджана. В минувшем сезоне клуб из Баку набрал 78 очков в 33 матчах.
Последние матчи: Чемпион Азербайджана одержал две победы в первом раунде Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии чемпиона Уэльса — ТНС (2:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов азербайджанцы нанесли два поражения финскому чемпиону — КуПСу (1:0 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сабах» одержал четыре победы и в одной игре потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Сабах» в Лиге чемпионов переиграл ТНС из Уэльса (4:1) и КуПС из Финляндии (3:0)
- «Орхус» в Лиге чемпионов одержал победу над польским «Лехом» (4:4, 4:3 — по пенальти)
- «Сабах» и «Орхус» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Орхуса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Сабаха» — 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 1.98.
Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Сабах» и «Орхус» забивают по два мяча, ожидаем, что азербайджанцы и датчане проведут верховой поединок.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Не исключаем, что азербайджанцы и датчане смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.