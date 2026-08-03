4 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Мьельбю» и «Слован» Братислава. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Мьельбю»
Турнирное положение: «Мьельбю», как чемпион Швеции, начал борьбу в квалификации Лиги чемпионов с предыдущей стадии турнира.
Команда в четвертьфинале отбора разобралась с представителем Гибралтара «Линкольном» из Эскальдеса, где решающим был первый — победный поединок.
Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на чужом поле сыграл вничью с «Линкольном» (0:0).
Перед этим в рамках 14-го тура текущего сезона шведского первенства коллектив на выезде со счетом 1:2 проиграл «Кальмару».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, девять из которых были официальными, «Мьельбю» выиграл лишь один раз при шести ничьих и четырех поражениях.
Такие выступления вроде бы не сулят хозяевам высоких шансов на победу, однако фактор своего поля и разница в классе в их пользу все же обещают им успех.
Аки Самуэльсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.
«Слован» Братислава
Турнирное положение: «Слован» Братислава на правах чемпиона Словакии также стартовал в отборе Лиги чемпионов с предыдущей стадии.
Команда в четвертьфинале квалификации разобралась с грузинской «Иберией 1999», которую и ей удалось пройти во многом за счет успеха в первой игре.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках второго тура нового сезона словацкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Поберезова» (3:0).
Ранее коллектив уже не смог выиграть, когда в ответном поединке четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов также в домашних стенах сыграл вничью с «Иберией 1999» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, «Слован» Братислава ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.
Данная форма внушает оптимизм болельщикам гостей, тем не менее, их шансы на успех неочевидны, ведь соперник выше классом и принимает их на своем поле.
Три гола команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Мьельбю» хотя бы одна команда не забивала
- в шести из восьми последних матчей «Мьельбю» забивали больше двух голов
- в пяти из шести последних матчей «Слован» Братислава выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мьельбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.01. Ничья — в 3.45, выигрыш «Слована» Братислава — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Такой же расклад сыграл и в трех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в шести из восьми последних матчей «Мьельбю» забивали три или больше мячей.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.43