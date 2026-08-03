прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.50

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Ауда» из Латвии будет принимать албанский клуб «Динамо». Игра пройдет в Риге 4 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Ауда»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 3-е место, набрав 43 очка.

Последние матчи: В 24-м туре внутреннего первенства участник Лиги конференций с минимальным счётом переиграл БФК «Даугавпилс» (1:0).

Во втором раунде Лиги конференций «Ауда» переиграла румынский клуб «Стяуа» (4:1 — победа дома, 3:2 — победа в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Ауда» одержала четыре победы, сыграла одну встречу вничью.

«Динамо»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Албании стартует 22 августа, участник Лиги конференций матч первого тура проведёт дома против клуба «Вора».

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо Сити» переиграло казахстанского коллектива «Астана» (0:1 — поражение дома, 4:1 — победа в гостях).

Во втором квалификационном раунде еврокубка албанцы оказались сильнее словенского клуба «Алюминий» (3:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Динамо» одержало две победы, сыграло две встречи вничью и в одном поединке потерпело поражение.

Статистика для ставок

«Ауда» во втором раунде Лиги конференций переиграл румынский ФКСБ (7:3)

«Динамо» Тирана в Лиге конференций оказалось сильнее казахстанской «Астаны» (4:2) и словенского «Алюминия» (4:1)

«Ауда» и «Динамо» Тирана ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ауды» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Динамо» — 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.80.

Прогноз: «Ауда» и «Динамо» в среднем за матч забивают и пропускают от трёх до пяти мячей. Соперники любят играть в атакующий футбол, ожидаем, что клубы сыграют результативно в первом матче дуэли.

2.50 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ауда» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Не исключаем, что албанский и латвийский клубы забьют друг другу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ауда» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.