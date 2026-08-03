прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.80

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Арарат-Армения» будет принимать «Целе» из Словении. Игра пройдет в Ереване 4 августа. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: «Арарат-Армения» стартовал в новом сезоне чемпионата внутренней страны с победы, в первом туре участник Лиги чемпионов переиграл клуб «Гандзасар» (4:3).

Последние матчи: Чемпион Армении в первом раунде Лиги чемпионов переиграл лучшую команду Латвии — «Ригу» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

Во втором квалификационном раунде армянский коллектив оказался сильнее ирландского чемпиона «Шемрок Роверса» (2:0 — победа дома, 1:2 — поражение в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах «Арарат-Армения» одержал три победы и потерпел два поражения.

«Целе»

Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Целе» занимает третье место, набрав 5 очков в 3 играх.

Последние матчи: В третьем туре внутреннего первенства словенский клуб сыграл вничью с «Марибором» (1:1).

«Целе» во втором раунде Лиги чемпионов переиграл албанскую «Эгнатию» (3:3 — ничья дома, 2:2 — ничья в гостях, 4:1 — победа в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В семи последних матчах «Целе» одержал две победы и потерпел пять поражений.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» в Лиге чемпионов обыграл латвийскую «Ригу» (4:3) и ирландский «Шемрок Роверс» (3:2)

«Целе» в Лиге чемпионов переиграл албанскую «Эгнатию» (5:5, 4:1 — в серии пенальти)

«Арарат-Армения» переиграл «Целе» в Лиге Европы-2020 (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Целе» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Арарат-Армении» — 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.80.

Прогноз: «Целе» с трудом преодолел барьер албанской «Эгнатии», переигра соперника лишь в серии пенальти. Ожидаем, что словенцы встретят серьёзное сопротивление со стороны чемпиона Армении. Не исключаем, если игра получится закрытой и клубы сыграют по низам.

1.80 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Арарат-Армения» — «Целе» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно предположить, что «Арарат-Армения» сможет добиться успеха в поединке против «Целе».

2.90 Победа «Арарат-Армении» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Арарат-Армения» — «Целе» принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Победа «Арарат-Армении» с коэффициентом 2.90.