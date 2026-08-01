2 августа в 4-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Урал». Начало игры — в 11:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане стартовали хуже не придумаешь. По итогам трех стартовых туров команда находится на 17-м месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» в трех матчах первенства не набрал ни одного очка. Команда отличилась всего одним забитым мячом и рискует увязнуть в опасной зоне надолго.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно, уступив «Уфе» (0:1).

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До того команда поочередно уступила «Челябинску» (1:3) и «Ротору» (0:1). Хабаровчанам впору задуматься об очередной смене наставника.

При этом «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних матчах добыл лишь одну ничью. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей при 11 пропущенных.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Армейцы» пытаются хаотично залатать дыры по ходу турнира. Да и не забивает команда в 2 матчах кряду.

При этом «СКА-Хабаровск» традиционно неудачно противостоит «Уралу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях. В этом поединке хабаровчанам за счастье будет даже набранный балл.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» выдали откровенно посредственный старт. Команда находится на 10-й позиции в турнирной таблице.

При этом «Урал» набрал всего 4 очка. «Шмели» забили три мяча, пропустив в свои ворота всего один.

Последние матчи: в минувшем туре команда Сергея Юрана так и не сумела взломать оборону «Ленинградца» (0:0).

До того команда уверенно переиграла «Енисей» (3:0), а вот в стартовом туре с минимальным счетом уступила «Торпедо». И это при том, что состав «Урала» для реалий первого дивизиона весьма впечатляет.

Зато «Урал» не пропускал в 2 своих последних матчах. Юран обещает добыть путевку в элиту, но пока идет пробуксовка. Да и матч в Хабаровске для него принципиальный.

Состояние команды: «Шмели» потенциально должны быть в дуэте лидеров, однако монолитности игре команды заметно не хватает.

«Шмели» в прошлом сезоне добыли 3 очка в матчах с «армейцами». В нынешней же диспозиции им срочно нужно прибавлять в плане реализации. Благо, забивать есть кому.

Безусловно, «шмели» мотивированы встать на победный путь. К слову, все три своих мяча в нынешнем сезоне подопечные Юрана забили во втором тайме.

На что ставят в матче СКА-Хабаровск — Урал Букмекерские коэффициенты на матч СКА-Хабаровск — Урал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Урала» дают 1.84, а на «СКА-Хабаровск» — 4.53; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.52.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.13, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.73.

Прогноз: Команда Юрана обязана прибавить в плане реализации, да и оппонент угодил в кризис.

2.15 Победа «Урала» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «СКА-Хабаровск» — «Урал» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Урала» во 2-м тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «СКА-Хабаровск» — «Урал» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет