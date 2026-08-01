Вернется ли «Окжетпес» в топ-3?

прогноз на матч 20-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

2 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Алтай» Семей. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 30 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятое место с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя — «Елимая» Семей.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив на чужом поле проиграл «Актобе» (1:2).

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Перед этим в предыдущем туре национального первенства клуб уже набрал три очка, когда в домашних стенах одержал победу над «Жетысу» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Окжетпес» проиграл четыре раза при одной победе.

С такой формой, которая свидетельствует об игровом кризисе, хозяевам будет непросто выиграть, однако на своем поле против одного из аутсайдеров эта задача, конечно, упрощается.

Оралхан Омиртаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 15-ю позицию в зоне понижения в классе (15-16-я строчки), на два балла отставая от вышестоящего «Жетысу» и на два пункта опережая главного аутсайдера — «Иртыша».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Астане» (1:4).

Перед этим в коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Актобе» с результатом 2:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алтай» не знал другого результата, кроме проигрышей.

С такой формой гостей, которая свидетельствует об их плохой форме, им сложно рассчитывать даже на мировую, особенно против более классного соперника.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Окжетпес» проиграл

в трех последних матчах «Алтая» забивали обе команды

в трех последних матчах «Алтая» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.50, выигрыш «Алтая» — в 7.81.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.03.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше трех голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше двух мячей.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Окжетпес» — «Алтай» Семей принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчах «Алтая» было именно так.

2.07 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Окжетпес» — «Алтай» Семей принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют за 2.07