2 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Алтай» Семей. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Окжетпес»
Турнирное положение: «Окжетпес» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 30 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает пятое место с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в три пункта от ближайшего преследователя — «Елимая» Семей.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив на чужом поле проиграл «Актобе» (1:2).
Перед этим в предыдущем туре национального первенства клуб уже набрал три очка, когда в домашних стенах одержал победу над «Жетысу» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в пяти последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Окжетпес» проиграл четыре раза при одной победе.
С такой формой, которая свидетельствует об игровом кризисе, хозяевам будет непросто выиграть, однако на своем поле против одного из аутсайдеров эта задача, конечно, упрощается.
Оралхан Омиртаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.
«Алтай»
Турнирное положение: «Алтай» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 16 очков в активе и борется за выживание.
Команда занимает 15-ю позицию в зоне понижения в классе (15-16-я строчки), на два балла отставая от вышестоящего «Жетысу» и на два пункта опережая главного аутсайдера — «Иртыша».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Астане» (1:4).
Перед этим в коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Актобе» с результатом 2:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алтай» не знал другого результата, кроме проигрышей.
С такой формой гостей, которая свидетельствует об их плохой форме, им сложно рассчитывать даже на мировую, особенно против более классного соперника.
Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Окжетпес» проиграл
- в трех последних матчах «Алтая» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Алтая» забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.50, выигрыш «Алтая» — в 7.81.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.03.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше трех голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше двух мячей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчах «Алтая» было именно так.
Ставка: обе команды забьют за 2.07